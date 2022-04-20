Владелец магазинов Zara и Bershka надеется возобновить работу брендов в России

Компания Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, надеется продолжить работу в России, когда это станет возможным, заявил ее гендиректор Оскар Гарсиа Масейрас. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что руководство холдинга отслеживает развитие ситуации на Украине и ожидает, когда появятся условия для возобновления работы на территории РФ.

Inditex владел 500 магазинами в России, где работало более 9 тыс. сотрудников.

В начале марта руководство компании объявило о приостановке деятельности, объяснив это решение невозможностью «обеспечить непрерывность осуществления операций».

После того как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, страны Запада начали ужесточать санкции против России. Многие крупные фирмы приостановили деятельность на территории страны. Среди них шведская компания IKEA, американская корпорация Microsoft, интернет-магазин eBay и ряд других.