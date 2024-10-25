Владелец фермы по выращиванию вешенок из Лениногорска готовит грибы для бойцов СВО

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Житель Лениногорска, индивидуальный предприниматель Юрий Илюхин открыл единственную на весь район ферму по производству вешенок. Первый гриб он срезал в прошлом году. На данный момент основными оптовыми покупателями продукции с фермы лениногорца являются города-миллионники — Казань, Самара, Уфа. Не забывает предприниматель и о помощи религиозным организациям: во время Великого поста и мусульманских праздников он отвозит корзины с грибами в православный храм и мечеть «Ихлас».

Юрий готов участвовать в сборе помощи участникам специальной военной операции и предоставлять грибную продукцию активистам волонтерских движений. «Своей сушилки у меня нет, как и свободных рук (на ферме вместе со мной работают всего три человека), поэтому буду рад, если волонтеры возьмут мою продукцию и уже опытным путем на своих базах доведут грибы до порошкообразного состояния, в котором они будут готовы к использованию путем заваривания кипятком», — пояснил предприниматель.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

После того как была объявлена частичная мобилизация, Юрий Илюхин одним из первых решил оказать посильную помощь: через знакомых в Казани он заказал печи-буржуйки, которые на тот момент были крайне необходимы на передовой — стоял декабрь 2022 года.

Когда конвекционные печи были готовы, курьером стала дочь фермера Александра: она забрала у изготовителей «буржуйки» и доставила их в МВЦ «Казань Экспо», где проходили военную подготовку мобилизованные.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

«Эта печь стала для нас настоящим спасением от холодов, с ее помощью мы, человек 50, сушили одежду, готовили и подогревали пищу, — рассказал офицер с позывным Бурый. — Перед сменой дислокации нам приходилось сниматься с места, оставлять всё, что мы построили и оборудовали, Но только не эту печь!»

Позднее Юрий Илюхин не раз вкладывался финансово в организацию помощи бойцам.

Стоит отметить, что на своем ретроавтомобиле предприниматель ежегодно участвует в параде Победы. В первый раз он решил участвовать в параде на 70-летний юбилей Победы. Тогда он арендовал «ГАЗ-69» и «ГАЗ-51» в Альметьевском районе. Но уже на 75-летние Победы Юрий проехал по городу на собственном отремонтированном автомобиле.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Что касается фермы, то предприниматель надеется получить субсидию от государства и расширить производство по выращиванию грибов. Он приобрел субстратную машину, которая рассчитана на обслуживание 1,2 тыс. кв. метров. «В настоящее время она работает на площади 200 кв. метров, то есть потенциал не расходуется на целую тысячу. Когда будут построены дополнительные цеха, то появятся дополнительные рабочие места для наших жителей, производство может работать до пяти дней в неделю», — поделился он планами.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

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