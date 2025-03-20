Владельца Александровского пассажа обязали до декабря провести противоаварийные работы
Собственник Александровского пассажа должен до декабря текущего года провести на объекте противоаварийные мероприятия. Об этом рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин в ходе прямого эфира, организованного на странице Правительства Татарстана в социальной сети «ВКонтакте».
«Долгое время пустовал объект и продолжает пустовать. Конечно, наша задача – вовлечь его в хозяйственный оборот», – констатировал чиновник.
«Заключено сегодня охранное обязательство соответствующее, где расписан путь для правообладателя. Несмотря на то, что он находится в Санкт-Петербурге (юридическое лицо), у нас есть все рычаги давления», – заверил он.
«Поэтому сегодня время, будем говорить, действует против собственника. Ему в этом году до декабря установлено провести противоаварийные мероприятия, и они там действительно нужны», – подчеркнул Гущин.
«Во-первых, нужно усилить аварийные перекрытия. <...> [Во-вторых], там тоже такая ситуация, аналогичная <...> с Мергасовским домом, по грунтам. Нам необходимо будет организовать стабилизацию грунтов и вывести объект из аварийного состояния», – перечислил руководитель профильного ведомства.
«Ну и дальше мы ждем от правообладателя, что будет приспособлен объект, в том числе с возможностью доступа для туристов и жителей Казани», – заключил Иван Гущин.
Весной прошлого года глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия не исключал, что Александровский пассаж могут изъять у собственника из-за нарушения обязательств. Впрочем, осенью он сообщил, что владельцу выдано разрешение на проведение исследовательских работ (первого этапа противоаварийных мероприятий) и что менять его не планируется.
Правообладателем объекта является общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Санкт-Петербурге.