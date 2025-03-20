Владельца Александровского пассажа обязали до декабря провести противоаварийные работы

Александровский пассаж

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Собственник Александровского пассажа должен до декабря текущего года провести на объекте противоаварийные мероприятия. Об этом рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин в ходе прямого эфира, организованного на странице Правительства Татарстана в социальной сети «ВКонтакте».

«Долгое время пустовал объект и продолжает пустовать. Конечно, наша задача – вовлечь его в хозяйственный оборот», – констатировал чиновник.

«Заключено сегодня охранное обязательство соответствующее, где расписан путь для правообладателя. Несмотря на то, что он находится в Санкт-Петербурге (юридическое лицо), у нас есть все рычаги давления», – заверил он.

«Поэтому сегодня время, будем говорить, действует против собственника. Ему в этом году до декабря установлено провести противоаварийные мероприятия, и они там действительно нужны», – подчеркнул Гущин.

«Во-первых, нужно усилить аварийные перекрытия. <...> [Во-вторых], там тоже такая ситуация, аналогичная <...> с Мергасовским домом, по грунтам. Нам необходимо будет организовать стабилизацию грунтов и вывести объект из аварийного состояния», – перечислил руководитель профильного ведомства.

«Ну и дальше мы ждем от правообладателя, что будет приспособлен объект, в том числе с возможностью доступа для туристов и жителей Казани», – заключил Иван Гущин.

Весной прошлого года глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия не исключал, что Александровский пассаж могут изъять у собственника из-за нарушения обязательств. Впрочем, осенью он сообщил, что владельцу выдано разрешение на проведение исследовательских работ (первого этапа противоаварийных мероприятий) и что менять его не планируется.

Правообладателем объекта является общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Санкт-Петербурге.