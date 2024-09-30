Гущин: У собственника Александровского пассажа нет намерений его продать

Александровский пассаж в Казани не будет менять владельца. Об этом во время прямого эфира сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Запись опубликована на странице комитета во «ВКонтакте».

На сегодняшний день собственнику здания предоставлено разрешение на проведение исследований для дальнейшего сохранения объекта.

«Представитель собственника вышел на комитет. На сегодняшний день мы выдали разрешение на проведение исследовательских работ, как и по Мергасовскому дому», — заметил Гущин, отвечая на вопросы зрителей.

По его словам, ведется подготовка в рамках первого этапа работ, то есть проведения исследований. Комитет ожидает проект противоаварийных работ.

Ранее стало известно, что Александровский пассаж в Казани могут изъять у собственника из-за нарушенных обязательств. Правообладателем объекта является общество с ограниченной ответственностью, которое находится в Санкт-Петербурге.