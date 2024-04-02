Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Александровский пассаж в Казани могут изъять у собственника из-за нарушенных обязательств
Александровский пассаж в Казани могут изъять у собственника из-за несоблюдения взятых им обязательств. Об этом сегодня в прямом эфире, организованном Центром управления регионом, рассказал руководитель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
«Правообладатель — общество с ограниченной ответственностью, которое находится в Санкт-Петербурге, до него тяжело добраться. Там есть нотариальная история с непонятным конкурсным управляющим. Мы будем ставить вопрос об изъятии объекта культурного наследия и несоблюдении данных обязательств», — сказал председатель Комитета РТ по охране ОКН.
Гущин также рассказал, что здание находится в плачевном состоянии, однако подобраться к нему нельзя.
«Примерно понимаем, что там происходит. Несколько лет назад туда были вложены инвестиции, связанные с подземным паркингом. Но все встало, внутри ситуация удручающая. Проблемный объект в зоне нашего внимания», — заключил Гущин.
О ситуации с Александровским пассажем в Казани председатель Комитета по охране объектов культурного наследия рассказывал еще в ноябре прошлого года. Тогда он отметил, что объект находится в «подвешенном состоянии», а ведомственные структуры не могут найти общий язык с собственником. С того момента ситуация не изменилась.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»