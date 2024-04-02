Александровский пассаж в Казани могут изъять у собственника из-за нарушенных обязательств

Александровский пассаж в Казани могут изъять у собственника из-за несоблюдения взятых им обязательств. Об этом сегодня в прямом эфире, организованном Центром управления регионом, рассказал руководитель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Правообладатель — общество с ограниченной ответственностью, которое находится в Санкт-Петербурге, до него тяжело добраться. Там есть нотариальная история с непонятным конкурсным управляющим. Мы будем ставить вопрос об изъятии объекта культурного наследия и несоблюдении данных обязательств», — сказал председатель Комитета РТ по охране ОКН.

Гущин также рассказал, что здание находится в плачевном состоянии, однако подобраться к нему нельзя.

«Примерно понимаем, что там происходит. Несколько лет назад туда были вложены инвестиции, связанные с подземным паркингом. Но все встало, внутри ситуация удручающая. Проблемный объект в зоне нашего внимания», — заключил Гущин.

О ситуации с Александровским пассажем в Казани председатель Комитета по охране объектов культурного наследия рассказывал еще в ноябре прошлого года. Тогда он отметил, что объект находится в «подвешенном состоянии», а ведомственные структуры не могут найти общий язык с собственником. С того момента ситуация не изменилась.