news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
7 марта 2022  20:47

ВКС России уничтожили 26 военных объектов на Украине

news_top_970_100

В ходе спецоперации на Украине Воздушно-космические силы России уничтожили 26 украинских военных объектов. Об этом сообщает РИА со ссылкой на официального представителя Министерства обороны РФ. 

«Продолжается нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины, — рассказал генерал-майор Игорь Конашенков. — Бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 26 военных объектов».

Ранее на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний 5 марта Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине почти завершено уничтожение военной инфраструктуры страны. Утром 24 февраля глава государства в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. 

#спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное