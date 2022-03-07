ВКС России уничтожили 26 военных объектов на Украине

В ходе спецоперации на Украине Воздушно-космические силы России уничтожили 26 украинских военных объектов. Об этом сообщает РИА со ссылкой на официального представителя Министерства обороны РФ.

«Продолжается нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины, — рассказал генерал-майор Игорь Конашенков. — Бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 26 военных объектов».

Ранее на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний 5 марта Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине почти завершено уничтожение военной инфраструктуры страны. Утром 24 февраля глава государства в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.