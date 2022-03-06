Минобороны РФ заявило об уничтожении восьми украинских самолетов и двух вертолетов

Истребители и комплексы противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ за сутки уничтожили в общей сложности 16 украинских летательных аппаратов. О видении ситуации российским Министерством обороны рассказал его официальный представитель генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

По информации военного ведомства, четыре Су-27 и один МиГ-29 были сбиты в районе Житомира, один Су-27 и один Су-25 — в районе Радомышля, а еще один Су-25 оказался уничтожен около Нежина.

Кроме того, военные отчитались об уничтожении двух вертолетов Ми-8 в районе Киева и шести беспилотных летательных аппаратов, включая и ударный Bayraktar TB2.

Кроме того, по данным Конашенкова, бомбардировочная и штурмовая авиация поразила три ЗРК «Бук М1» и три радиолокационных станции. Также, по его утверждению, уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.