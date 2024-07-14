«Вклад в победу»: многодетная семья военного поддерживает бойцов на СВО

Фото предоставлено Рузилей Хасановой

Постоянную помощь ребятам, участвующим в специальной военной операции, оказывает семья Азамата Галиева из села Аишево Актанышского района, который служит по контракту с первых дней ее проведения.

Азамат родился первым в семье Ализы и Ильфата Галиевых, в которой пятеро детей. Получив начальное образование в родном селе, продолжил учебу в Актанышской средней школе №2. После окончания 9-го класса поступил в Актанышский технологический техникум. Получив диплом, в 2020 году был призван в армию. Служил в 12-й гвардейской инженерно-саперной бригаде Приволжского Центрального военного округа, дислоцированной в поселке Алкино-2 Чишминского района Башкортостана. Затем подписал контракт на два года.

Сразу после заключения договора Азамата перевели механиком-водителем в дорожный батальон. За подрыв мостов и продвижение колонны армии к Киеву ему была вручена медаль Георгия Жукова. Затем в стране началась военная операция. С этого времени Азамат находился на военной службе. Несколько раз возвращался в краткосрочный отпуск. Он является обладателем медалей «За боевые заслуги», «За отвагу», «За участие в специальной военной операции».

«На первых порах не выходил на связь. Писал кратко только раз в месяц. Сейчас общаемся чаще. Телефон от себя не убираем. Иногда звонит в час ночи. Ведет себя спокойно, говорит: „Кто защитит нашу страну, если не мы“. Приходит в отпуск. В последний раз вернулся на родину к Сабантую. Четыре года не был на Сабантуе. Принимал участие в играх, отдыхал. После отпуска снова отправили в командировку, на секретное задание», — рассказала мама бойца.

Ализа работает секретарем в Аишевском сельсовете, Ильфат — зоотехником в хозяйстве «Нигез». Все вместе они помогают ребятам в спецоперации.

«Мой муж, получая ежемесячную зарплату, перечисляет определенную сумму на помощь. К тому же мы стараемся помогать и с продукцией. Хоть мало, но помощь от нас идет. Второй сын, Азат, был призван в армию в ноябре 2023 года. Первоначально находился в Новосибирске. Сейчас в Нижнем Новгороде», — рассказала Ализа.

Родители не препятствовали уходу второго сына в армию. Молодой человек сказал, что парень должен служить в армии. В семье подрастают еще двое парней. Они тоже будут служить в армии.

Близнецы Замир и Замира пойдут в третий класс.

«Дети сильно скучают по брату, ждут, когда он вернется. Писали письма брату, рисовали рисунки. Гордятся медалями Азамата. Говорят: "Наш брат!"» — поделилась мама бойца.

«Мы очень скучаем по брату. Мы с нетерпением ждем его возвращения. Мы собираем вещи, чтобы помочь им. Нет никого счастливее нас, когда брат возвращается в отпуск. О нем постоянно рассказываем товарищам. Я тоже хочу быть, как брат», — говорит братишка Ильназ.

«Мы закупили воду, консервы, супы для отправки братьям, находящимся в боевых действиях. Мы с родителями отвезли их в Актаныш. Брату рисовал рисунки. Мы очень гордимся этим», — поделился Замир.

«Разговариваем со старшим братом по телефону. Мы рассказываем ему новости. Когда брат приезжал в отпуск, он привозил нам много гостинцев, игрушек. Мы очень по нему скучаем и любим», — рассказала Замира.

Фото предоставлено Рузилей Хасановой

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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