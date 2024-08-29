«Вклад детей в защиту Родины важен»: глава Апастово встретился с мамами военных

В Апастовском районе в преддверии Дня Республики Татарстан глава муниципального образования Айрат Зиганшин провел встречу с родителями участников специальной военной операции.

Как отметили в пресс-службе муниципалитета, целью этой инициативы стало не только выяснение текущего состояния дел у семей, но и поддержка их морального духа.

«Вклад детей в защиту Родины очень важен. Забота о семьях участников специальной военной операции — это приоритет для нас», — отметил Зиганшин.

Глава муниципального образования поздравил родителей с Днем республики. Участники встречи пожелали скорейшей победы. Также сегодня Зиганшин вручил детям бойцов СВО подарки ко Дню знаний, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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