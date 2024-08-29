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Глава Апастовского района вручил детям бойцов СВО подарки ко Дню знаний
В Апастово в рамках акции «Помоги собраться в школу» вручили школьные принадлежности и портфели 20 школьникам, чьи отцы находятся на спецоперации, а также детям из семей, находящихся в трудной ситуации.
Дети получили подарки от главы района Айрата Зиганшина.
Глава района поздравил собравшихся с Днем республики, а также с приближающимся Днем знаний.
«Желаю вам успехов в новом учебном году. Усердно учитесь, занимайтесь спортом, будьте здоровы, радуйте и своих родителей», — сказал руководитель муниципального образования.
Депутат Госдумы России Марат Нуриев также принял участие в акции «Помоги собраться в школу». Он призвал школьников усердно учиться.
Благотворительная акция проводится в республике с 2007 года при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и партии «Единая Россия». Ее цель – помощь малообеспеченным и многодетным семьям, приемным детям, детям-инвалидам. Она проводится по инициативе Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности.
За время проведения акции в Татарстане помощь получили более 237 тыс. первоклассников и учащихся 2–11-х классов из нуждающихся семей на сумму свыше 333,8 млн рублей.
Материал подготовлен при участии Лейлы Шигабеевой.
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