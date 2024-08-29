Глава Апастовского района вручил детям бойцов СВО подарки ко Дню знаний

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

В Апастово в рамках акции «Помоги собраться в школу» вручили школьные принадлежности и портфели 20 школьникам, чьи отцы находятся на спецоперации, а также детям из семей, находящихся в трудной ситуации.

Дети получили подарки от главы района Айрата Зиганшина.

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

Глава района поздравил собравшихся с Днем республики, а также с приближающимся Днем знаний.

«Желаю вам успехов в новом учебном году. Усердно учитесь, занимайтесь спортом, будьте здоровы, радуйте и своих родителей», — сказал руководитель муниципального образования.

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

Депутат Госдумы России Марат Нуриев также принял участие в акции «Помоги собраться в школу». Он призвал школьников усердно учиться.

Благотворительная акция проводится в республике с 2007 года при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и партии «Единая Россия». Ее цель – помощь малообеспеченным и многодетным семьям, приемным детям, детям-инвалидам. Она проводится по инициативе Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности.

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

За время проведения акции в Татарстане помощь получили более 237 тыс. первоклассников и учащихся 2–11-х классов из нуждающихся семей на сумму свыше 333,8 млн рублей.