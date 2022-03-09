Visa продлила срок работы российских карт до 11 марта

Платежная система Visa продлила срок работы российских карт за рубежом до 11 марта, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на территории России Visa и MasterСard продолжат работать и по истечении этого срока.

«Внимание: хорошие новости, по крайней мере, неплохие. Visa до 11 марта продлила срок работы российских карт за рубежом. Внутри России Visa и MasterСard будут работать как обычно», – говорится в сообщении одного из крупных российских банков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Visa и MasterCard прекратят осуществлять транзакции на территории России.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории страны уже объявили ряд крупных компаний. В ответ Правительство предложило им три варианта действий.