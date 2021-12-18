Вирусолог заявил, что «омикрон» наиболее опасен для непереболевших людей без прививки

Больше всего новый омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 опасен для людей, которые не привились и ни разу не болели Covid-19. Об этом заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, сообщает РИА Новости.

Специалист отметил, что прививка обеспечит легкое течение болезни при заражении вариантом «омикрон». Кроме того, защитить от последствий заражения может необходимое количество антител у переболевших ранее.

«Это способ нашей иммунной системы получить апдейт к „омикрону“ тоже. А вот те пациенты, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия», — предупредил Волчков.

Вместе с тем ученый обратил внимание на то, что новым штаммам коронавируса может оказаться сложно проникнуть в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с инфекцией. Ведь этим людям удалось в течение двух лет ни разу не заразиться в условиях пандемии — благодаря обладающим иммунитетом переболевшим и вакцинированным.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и затем «Спутником Лайт» дает полную защиту от нового штамма. Президент России Владимир Путин также назвал «Спутник V» эффективным против «омикрона».