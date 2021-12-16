Вирусолог отметил, что «омикрон» может вытеснить дельта-штамм коронавируса

Новая мутация коронавируса «омикрон», вероятно, вытеснит дельта-штамм, считает руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Если я правильно помню, когда "уханьский" вариант на нас "напал", во время самой крутой части этого подъема удвоение происходило за четыре дня. Это означает, что у "омикрона" есть некое преимущество в скорости распространения. Точно так же, как за счет этого преимущества "дельта" вытеснила практически все остальные версии вируса почти во всех странах, то же самое произойдет и с "омикроном". Он с высокой скоростью вытеснит "дельту"», – сказал эксперт.

Он также отметил, что об опасности омикрон-штамма можно будет судить по количеству тяжелоболеющих пациентов и летальным исходом и только тогда будет ясно нужно ли дорабатывать или переделывать уже существующие вакцины.

«Реальную угрозу мы увидим по количеству тяжелых случаев и летальных исходов через какое-то время и тогда лучше поймем, насколько срабатывает вакцина, надо ли срочно ее переделывать. Определенная предзащита благодаря вакцинации и переболевшим у нас есть точно», — подчеркнул Чепурнов.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что новая разновидность коронавируса выявлена у 16 россиян, прибывших из ЮАР. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все заболевшие «омикроном» находятся в удовлетворительном состоянии.