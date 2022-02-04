Вирусолог: «Омикрон» может разрушать иммунитет переболевших уханьским штаммом и «дельтой»

Новый омикрон-штамм способен «пробивать» иммунитет, сформировавшийся у людей, переболевших ранее уханьским и индийским вариантами коронавируса, считает вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Об этом сообщает радио Sputnik.

Специалист напомнил о том, что вариант коронавируса, выявленный в ЮАР, намного заразнее своих предшественников и размножается в основном в верхних дыхательных путях, не проникая ниже, к легким и инфекция в организм человека попадает меньшими дозами, чем при заражении другими штаммами.

«В результате пробивается иммунитет, вызванный предыдущими заражениями. Это приводит к тому, что заболеть может и переболевший человек, но, скорее всего, в слабой форме», — объяснил Альтштейн.

Таким образом, люди, переболевшие предыдущими мутациями Covid-19 или вакцинировавшиеся более полугода назад, могут с большой долей вероятности заразиться «омикроном».

Он отметил, что повторное заражение этим штаммом после первого инфицирования также вполне возможно.

Эксперт напомнил о том, что прививка от коронавируса и своевременная ревакцинация помогают избежать заражения и тяжелого течения болезни.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 на сегодняшний день обнаружен практически во всех регионах России.

Ученые отметили, что заболевший этим штаммом начинает заражать людей уже спустя несколько часов после того, как подхватил вирус. В то же время переболевшие Covid-19 могут столкнуться с ним в 5,4 раза чаще, чем с «дельтой».