Биолог Баранова объяснила исчезновение дельта-штамма коронавируса в Японии

Вероятное исчезновение дельта-штамма коронавируса SARS-CoV-2 в Японии объяснимо островным положением этой страны и распространением конкретного варианта патогена после единичного случая заноса. Об этом профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона и главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики Медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова рассказала изданию «Лента.ру».

«Поскольку в Японии была одна „дельта“, в ней, как сообщают японские коллеги, накопились мутации в белке nsp14. А этот белок определяет способность вируса исправлять мутации. Но поскольку сам nsp14 <…> „испортился“, то исправить уже ничего не мог, ошибки стали множиться бесконтрольно», — сообщила исследователь.

При этом Баранова назвала случившееся в Японии «почти чудом». «<…> оно действительно обусловлено тем, что страна изолирована. <…> Есть теория монофилетического происхождения вируса именно в Японии. Проще говоря, в Японии был один занос „дельты“, от которого все пошло. А в Европе таких заносов было много», — пояснила она.

Кроме того, биолог исключила повторение японского сценария в России, хотя и здесь господствует дельта-штамм Covid-19. Она усомнилась в полноте имеющихся по стране данных. «Мы сегодня не знаем в деталях, что и где <…> происходит. Из Москвы приходит много сиквенсов (прочитанных последовательностей генома вируса — прим. Т-и), а вот что в Урюпинске — подозреваю, мало кто понимает», — констатировала Баранова.

В России сейчас продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации против Covid-19. Сам он принял участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса.