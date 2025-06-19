Виновница смертельного ДТП с тюбингом после приговора: «Простите меня, если сможете»

Сегодня суд выслушал последнее слово Эвелины Якуповой, которая катала подругу на «ватрушке», привязав ее к авто, – на огромной скорости девушка влетела головой в дорожный знак и от полученных травм скончалась. Подробнее о доводах сторон и решении суда в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Мать погибшей простила виновницу гибели ее дочери»

Кировский суд Казани поставил точку в уголовном деле 22-летней Эвелины Якуповой. Ее признали виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и оставлении места ДТП. Резонансное ДТП произошло в январе этого года.

Эвелина ехала за рулем автомобиля по снежной дороге, сзади к авто был привязан тюбинг, в простонародье «ватрушка», на ней сидела ее близкая подруга – 20-летняя Дарья Акинова.

В какой-то момент автомобиль разогнался и «ватрушка» с девушкой на скорости влетела в дорожный знак. Момент страшного ДТП попал на записи камер видеонаблюдения.

Пострадавшую 20-летнюю девушку доставили в больницу, где она скончалась. Эвелина Якупова рассказала врачам, что ее подруга скатилась на тюбинге с горы и врезалась в забор. На место происшествия приехали два молодых человека, которые забрали ту злополучную «ватрушку» и скрыли следы крови. Как выяснилось позже, это была Эвелина Якупова со своим другом. Этот момент, как и момент столкновения тюбинга с дорожным знаком, был запечатлен камерами уличного видеонаблюдения.

После смерти девушки следователи выехали на место, чтобы осмотреть забор, в который якобы врезалась Дарья Акинова. Тогда и закрались подозрения, что водитель что-то скрывает. Вскоре стали известны все подробности происшествия, и девушку взяли под стражу.

На первом судебном заседании присутствовала мать погибшей Дарьи, она признана пострадавшей по этому делу. После оглашения обвинения в течение нескольких минут государственный обвинитель перечислял травмы и многочисленные переломы, которые получила ее дочь в ДТП. Мать погибшей, слушая это, плакала, у нее сильно тряслись руки.

Но, несмотря на свое горе, она не один раз заявляла в суде, что претензий к Якуповой не имеет, так как это была случайность, и она уже простила ее.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Пыталась скрыть преступление и солгала в больнице о ДТП»

Сегодня перед вынесением приговора и последним словом стороны подвели итоги судебного следствия и высказали свои позиции суду в прениях. Со стороны обвинения в прениях выступил прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.

«Обращаю внимание суда на то, что ныне подсудимая, доставив в больницу Акинову, вернулась на место ДТП для того, чтобы найти ее вещи, при этом сотрудников полиции не вызвала и уехала с места ДТП, потому что думала, что это – несчастный случай. Вина подсудимой доказывается показаниями свидетелей, которые были с ней в автомобиле в день трагедии. Факт оставления места ДТП подтверждается отсутствием сведений о вызове экстренных служб на единый номер 112. Якупова пыталась избежать ответственности за содеянное, о чем также свидетельствует факт сообщения недостоверных сведений в больнице», – сказал он.

Альберт Суяргулов отметил, что о ДТП стало известно только 10 января после обнаружения поврежденного дорожного знака инспектором ГИБДД, который позже нашел и видеозапись происшествия. А явка с повинной Якуповой была написана уже после обнаружения доказательств ее причастности.

«Прошу суд обратить внимание на то, что преступление могло быть не обнаружено органами правопорядка и виновная не понесла бы наказания, если бы сотрудник ГИБДД не нашел видеозапись и поврежденный столб, так как Якупова содеянное пыталась умышленно сокрыть. Прошу назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении с запретом деятельности, связанной с управлением транспортом», – сказал Альберт Суяргулов на заседании.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Простите меня, если сможете»

Адвокат девушки в свою очередь настаивала, что произошедшая трагедия – это стечение случайных обстоятельств. По ее словам, для подсудимой необходимо изменить категорию преступления, а именно часть на более мягкую.

«Якупова ранее не судима, полностью признала вину и раскаялась в содеянном, а также подала явку с повинной. Будучи медсестрой, Якупова добровольно жертвовала деньги для участников СВО. Что касается оставления места ДТП, это связано с тем, что девушка повезла Акинову в больницу для оказания ей экстренной помощи и спасения жизни. Намерений скрывать преступление и скрываться у нее не было», – отметила она.

А после ходатайства о замене статьи адвокат заявила, что в случае переквалификации статьи просит о прекращении уголовного дела за примирением сторон.

«В ходе допроса потерпевшей было выяснено, что мать погибшей примирилась с моей подзащитной. Прошу прекратить уголовное дело за примирением сторон», – подытожила защитник.

В последнем слове Эвелина Якупова больше обращалась к матери погибшей подруги, чем к суду. Она подтвердила, что ДТП произошло по ее вине.

«Погиб близкий для меня человек, мы с Дашей были очень близки, у нас были большие планы на будущее. Простите меня, если сможете, я приму любое наказание. Я осознала всю тяжесть этого происшествия, и это навсегда останется со мной. Прошу суд не лишать меня свободы в связи с возрастом, положительными характеристиками и помощью следствию. Я полностью признаю вину, сожалею, простите, пожалуйста», – сказала Эвелина Якупова.

Однако суд постановил признать Эвелину Якупову виновной и назначить ей три с половиной года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, после отбытия наказания она будет лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями, на два с половиной года.