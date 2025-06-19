Кировский суд Казани вынес приговор виновнице смертельного ДТП с тюбингом

Эвелина Якупова с адвокатом

Фото: Дмитрий Шатров\ «Татар-информ»

Кировский суд Казани вынес приговор Эвелине Якуповой за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

«Признать виновной и назначить наказание в виде 3 лет 6 мес. лишения свободы в колонии-поселении», – сказал судья. Кроме того, отбыв наказание, она будет лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем сроком на два с половиной года.

Ранее мы писали, что прокурор Татарстана Альберт Суяргулов запросил для Якуповой пять лет в колонии-поселении с запретом деятельности, связанной с управлением транспортом.

При этом адвокат подсудимой просила закончить дело за примирением сторон.

По версии следствия, 8 января в казанском поселке Аракчино Эвелина Якупова привязала к своему автомобилю тюбинг, в котором решила прокатить подругу, 20-летнюю Дарью Акинову. В какой-то момент автомобиль разогнался, и «ватрушка» с девушкой на скорости врезалась в дорожный знак.

Пострадавшую 20-летнюю девушку доставили в больницу, где она скончалась. Обвиняемая Эвелина Якупова рассказала врачам, что ее подруга скатилась на тюбинге с горы и врезалась в забор. На место происшествия приехали два молодых человека, которые забрали ту злополучную «ватрушку» и скрыли следы крови. Этот момент, как и момент столкновения тюбинга с дорожным знаком, был запечатлен камерами уличного видеонаблюдения.

После смерти девушки следователи выехали на место, чтобы осмотреть забор, в который якобы врезалась Дарья Акинова. Тогда и закрались подозрения, что водитель что-то скрывает. Вскоре стали известны все подробности происшествия и девушку поместили под стражу.