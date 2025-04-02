В суд передали дело жительницы Казани за смертельную аварию с тюбингом

В Казани прокуратура утвердила обвинительное заключение 22-летней местной жительнице. Ее обвиняют в нарушении ПДД, что по неосторожности привело к гибели человека, и в оставлении места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Трагическое происшествие произошло 8 января 2025 года. Обвиняемая за рулем Hyundai Getz перевозила свою подругу на тюбинге, прикрепленном к автомобилю с помощью троса.

По дороге возле дома № 35 на улице Равнинная в Кировском районе Казани водитель допустила съезд санок с дороги, что привело к столкновению с дорожным знаком. После аварии водитель покинула место происшествия.

В результате ДТП 20-летняя пассажирка получила серьезные травмы, несовместимые с жизнью.

Свою вину обвиняемая признала. Уголовное дело направлено в Кировский райсуд Казани.