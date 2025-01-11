Адвокат водителя: «Кататься на привязанном к авто тюбинге предложила та, которая погибла»

Суд избрал меру пресечения Эвелине Якуповой. Ее подруга погибла, катаясь на ватрушке. Но не с горки, как изначально пытались представить ее друзья. Ватрушка была привязана тросом к машине, а девушка влетела на скорости головой в дорожный знак. Сегодня суд выслушал, почему водитель скрылась с места трагедии, а история обросла новыми деталями.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Подписку о невыезде меняют на арест только из-за общественного резонанса – из-за вашего излишнего внимания»

Сегодня Приволжский суд Казани отправил под домашний арест Эвелину Якупову. Именно она, по версии следствия, была за рулем машины, которая везла за собой на тросе тюбинг, в простанародье ватрушку. Сидевшая на ватрушке девушка – 20-летняя Дарья Акинова – ударилась об дорожный знак и от полученных травм скончалась.

Теперь Эвелину Якупову обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженном с оставлением места ДТП.

Еще до начала заседания адвокат Якуповой заявила, что из-за общественного резонанса могут поссориться родственники подсудимой и погибшей девушек, а ведь те в свою очередь были хорошими подругами.

«Инициатор и виновница инцидента – погибшая девушка. Это была ее идея, ватрушка и трос ее. Меру пресечения с подписки о невыезде меняют только из-за общественного резонанса, из-за вашего излишнего внимания», – сказала адвокат Ирина Муратова.

22-летняя Эвелина Якупова родилась в Казани. У нее средне-специальное образование, сейчас девушка работает в больнице, ранее судима не была. В самом начале заседания адвокат попросила суд приобщить документальные доказательства того, что Якупова – сирота, о том, что работает в больнице медсестрой, и что у нее есть доли в недвижимости. К слову, документы о наличии недвижимости и места проживания предоставляются суду для подтверждения того факта, что обвиняемой есть, где отбывать домашний арест.

Две версии одной истории катаний

9 января появилась информация о том, что 20-летняя студентка Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма погибла, катаясь на ватрушке. По первоначальным данным, она скатилась с горки и ударилась головой об забор.

В Минздраве РТ «Татар-информу» сообщили, что вызов в скорую был, но у них нет информации об этом ЧП, так как девушка не числилась пациенткой ни одной из больниц. В ведомстве предположили, что те, кто был рядом с девушкой в момент получения ею травмы, не стали дожидаться приезда скорой, а сами повезли ее в больницу.

В вузе агентству подтвредили, что их студентка погибла, и выразили соболезнования ее близким.

Спустя несколько часов в тот же день появилась совсем другая информация. К слову, теперь это версия следствия.

Сотрудники правоохранительных органов, которые проверяли сведения о гибели Дарьи Акиновой на горке, выявили несоответствие того, что рассказали друзья погибшей, действительности. Приехав на горку и осмотрев якобы место трагедии они установили, что следов крови нет.

Зато кровь была обнаружена в другом месте – в километре от места предположительной гибели девушки. Изучив видео с камер наблюдения, полицейские поняли, что девушка погибла совсем при других обстоятельствах.

На кадрах записи видно, что Дарья ехала на тюбинге, привязанном к задней части автомобиля, водитель которого, перевозил пассажира вне кабины.

Как выяснилось, ночью 8 января на улице Равнинная в Казани, Эвелина Якупова за рулем автомобиля Hyndai Getz везла свою подругу на тюбинге, привязанном к машине с помощью буксировочного троса.

«Эвелина Якупова после ДТП оставила место происшествия, в итоге пострадавшая скончалась в больнице. Уже 10 января было возбуждено уголовное дело, в тот же день она была задержана и ей предъявили обвинение. Прошу избрать домашний арест, чтобы Якупова не смогла сбежать или помешать следствию», – сказал следователь.

Также он попросил запретить ей общаться с некоторыми людьми и пользоваться интернетом.

«Кроткая неопытная девушка скрылась с места ДТП из-за растерянности»

«Прошу суд назначить мне подписку о невыезде», – сказала Эвелина Якупова после выступления следователя.

«Кроткая, молодая, неопытная девушка. Почти сразу она написала явку с повинной, в содеянном она раскаивается. Эта трагическая ситуация произошла не по ее инициативе, а по инициативе погибшей девушки. Они были близкими подругами, моя подзащитная сильно переживает и скрылась она ввиду своей растерянности. Она сразу же после ДТП с друзьями позвонила в скорую помощь, но никто не брал трубку и она решила везти подругу в больницу, где она работает», – рассказала адвокат Ирина Муратова.

Несмотря на ходатайство адвоката о подписке о невыезде суд избрал Якуповой домашний арест на два месяца. Следствию теперь предстоит ответить на массу вопросов.

Например, на видео попало и то, как спустя несколько часов после ДТП, некие люди приезжают на том же самом автомобиле на место трагедии и забирают тюбинг. А еще они что-то забрасывают снегом, по всей видимости, пытаются скрыть следы крови. Возникнут ли вопросы у следствия и к ним, покажет время.

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