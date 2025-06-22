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Политика 22 июня 2025 17:26

Вице-президент США: Удары по Ирану задержали его ядерную программу на годы

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Недавние удары, нанесенные американскими вооруженными силами по объектам в Иране, значительно замедлили возможное продвижение Тегерана к созданию ядерного оружия. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News, сообщает ТАСС.

«Я не буду раскрывать деликатную разведывательную информацию относительно того, что мы наблюдаем на земле в Иране, однако мы увидели многое, и я крайне уверен в том, что мы существенно отсрочили разработку ими ядерного оружия», — отметил Вэнс.

По его словам, Иран оказался отброшен в реализации ядерной программы на значительный срок.

«Полагаю, что мы отбросили их [ядерную] программу на очень длительное время. Думаю, что пройдет еще много лет до того момента, как иранцы смогут разработать ядерное оружие», — добавил вице-президент.

Сегодня ночью Соединенные Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, находящимся в Фордо, Натанзе и Исфахане. Фордо атаковали противобункерными бомбами стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, две других цели обстреляли крылатыми ракетами подводные лодки.

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#США #Иран #иранская ядерная программа
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