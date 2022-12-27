Ирек Файзуллин и другие вице-премьеры РФ приняли участие в новогодней «Елке желаний»

В России продолжается новогодняя благотворительная акция «Елка желаний». Сегодня ее участниками стали заметители Премьер-министра РФ. Так, глава Минстроя Ирек Файзуллин решил исполнить сразу две новогодние мечты: организовать встречу с профессиональным гонщиком для Владислава из Москвы и подарить Елисею из ДНР кимоно, сообщает пресс-служба Кабмина.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев пообещал 11-летней Марии из Москвы, что она не только сможет сходить в цирк, но и попасть за его кулисы. Министр труда Антон Котяков поможет 5-летнему Александру из Калужской области посетить парк «Остров мечты» в Москве.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнит мечту 13-летней Александры из Приморского края. Она попросила об экскурсии по «Мамаеву курган». Зампред Правительства вспомнил, что в 11 лет впервые посетил мемориальный комплекс и это произвело на него сильнейшее впечатление.

Заветная мечта 5-летней Марии из Московской области – побывать в «Москвариуме». Осуществить ее девочке поможет глава Минэкономразвития Максим Решетников. Вице-премьер Андрей Белоусов подарит 13-летнему Ивану из Тюменской области беговые лыжи Fisher.

Министр спорта Олег Матыцин также снял с новогодней елки два шарика с желаниями. Он организует для 7-летнего Роберта из Ростовской области мастер-класс по дзюдо и подарит велосипед 10-летнему Максиму из Москвы. А глава Минздрава Михаил Мурашко не только пообещал подарить 11-летнему Руслану из Волгоградской области микроскоп, но и пригласил мальчика лично посетить медицинскую лабораторию.

Благотворительный проект «Елка желаний» был инициирован Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В этом году она проводится в пятый раз. Сам российский лидер в этом году уже принял участие в акции.

Присоединился к ней и Президент РТ Рустам Минниханов. 21 декабря в Татарстане он выбрал две открытки с новогодними пожеланиями детей, а потом во время поездки в Москву 22 декабря — три елочных шара.