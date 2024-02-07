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Вице-премьер Равиль Ахметшин почтил память первого директора КАМАЗа Льва Васильева
Вице-премьер Татарстана — полпред республики в России Равиль Ахметшин почтил память первого директора КАМАЗа Льва Васильева, который ушел из жизни в августе 2023 года и был похоронен на Троекуровском кладбище.
«Сегодня одной из самых ярких личностей Татарстана и страны исполнилось бы 99 лет. Равиль Калимуллович ежегодно 7 февраля ездил к нему домой — лично поздравлял с днем рождения», — отмечается в сообщении полпредства в Telegram.
Кроме того, вице-премьер посещал Васильева, бывшего фронтовика, который 12 лет стоял у руля татарстанского автогиганта, в День Победы. За более чем десять лет Лев Борисович с нуля построил КАМАЗ, создал уникальный кадровый потенциал завода, привлекая в Челны лучших специалистов со всей страны. Более подробно о том, чем запомнился Васильев, читайте в материале «Татар-информа».
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