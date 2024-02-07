«Воздвиг себе памятник в виде КАМАЗа»: 99 лет со дня рождения Льва Васильева

Лев Борисович Васильев: «По существу, автомобилистом стал еще сидя на горшке. Мой отец был шофером»

Фото: tatmsk.tatarstan.ru

«Его биография – лучший показатель того, каким он был человеком»

«О Льве Борисовиче достаточно много уже сказано. Его биография – лучший показатель того, каким он был человеком. Он один из столпов, который сыграл огромную роль в создании автомобильного гиганта на Каме вместе со строителями и другими участниками стройки. Жаль, что его нет уже с нами, но он себе воздвиг памятник в виде КАМАЗа и Набережных Челнов вместе со своим коллективом», – сказал «Татар-информу» генеральный директор Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов Фарид Башаров.

Лев Борисович Васильев родился 7 февраля 1925 года в Москве и с малых лет увлекался автомобилями и всем, что с ними связано.

«Он один из столпов, который сыграл огромную роль в создании автомобильного гиганта на Каме вместе со строителями и другими участниками стройки» Фото: tatmsk.tatarstan.ru

«По существу, автомобилистом стал еще сидя на горшке. Мой отец был шофером. Тогда импортные автомобили приходили в небольшом количестве. И, как правило, к ним прилагались технические данные. Тормозная система, рулевое управление, двигатель, питание бензиновое – все это я в себя впитывал с малых лет. А с десяти лет посещал автомобильную секцию в Доме пионеров», – вспоминал Васильев в одном из последних интервью.

В начале войны отец отправил семью в Ульяновск, на родину матери. Здесь в 16 лет Васильев начал работать на автобазе флота грузчиком, затем шофером.

В армию призвали в феврале 1943 года. На фронте в боях против фашистской Германии получил пять ранений.

В 22 года Васильев пришел работать на завод «Москвич», а в 38 лет он возглавил завод и руководил им на протяжении 16 лет Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Руководил «Москвичом» 16 лет

В 22 года Васильев пришел работать на завод «Москвич», а в 38 лет он возглавил завод и руководил им на протяжении 16 лет. После этого, в 1968 году стал заместителем министра автомобильной промышленности СССР.

На этом посту он занимался внешней торговлей – 60% собранных автомобилей поставлялись за рубеж. «Но зарубежные страны требовали грузовые автомобили, а их мало было в стране, самим не хватало», – отмечал Васильев.

В итоге решили создать завод большегрузных автомобилей, генеральным директором которого и назначили Васильева. Местом строительства завода после непродолжительной борьбы между городами были определены Набережные Челны.

Место строительства Васильев описывал так: «Поле чистое, кибитка какая-то стоит. Вышка, на ней мешок, определяющий направление ветра. Всё! Больше ничего нет» Фото: tatmsk.tatarstan.ru

«Поле чистое, кибитка какая-то стоит»

Место строительства Васильев описывал так: «Поле чистое, кибитка какая-то стоит. Вышка, на ней мешок, определяющий направление ветра. Всё! Больше ничего нет».

Таким образом, строительство завода началось с нуля, без технологий, проектов и конструкции. «Наверное, это единственная в мире практика: конструируя автомобиль, под него делали технологии и все остальное», – делился Васильев.

Первый грузовик сошел с конвейера уже через 6,5 года после решения о создании комплекса – 16 августа 1976 года Фото: tatmsk.tatarstan.ru

При этом первый грузовик сошел с конвейера уже через 6,5 года после решения о создании комплекса – 16 августа 1976 года.

Приоритетным для Льва Васильева было и решение жилищной проблемы. За годы его работы в Набережных Челнах и Заинске были построены сотни жилых домов общей площадью более 3,5 млн квадратных метров, 27 школ, 55 детских садов. Кроме того, были введены в строй детские оздоровительные лагеря на 1,4 тыс. мест, объекты торговли площадью 25 тыс. кв. метров, больница скорой медицинской помощи, корпуса Медгородка, гостиницы «КАМАЗ», «Татарстан», «Кама».

За выдающиеся успехи при строительстве КАМАЗа Льву Борисовичу в 1977 году присвоили звание Героя Социалистического Труда, вручили орден Ленина и Золотую медаль «Серп и Молот» Фото: tatmsk.tatarstan.ru

За выдающиеся успехи при строительстве КАМАЗа Льву Борисовичу в 1977 году присвоили звание Героя Социалистического Труда, вручили орден Ленина и Золотую медаль «Серп и Молот».

В 1981 году он вернулся в Москву заместителем министра автомобильной промышленности – генеральным директором автозавода «Москвич». В 1983 году назначен заместителем председателя Госплана СССР по машиностроению. С 1984 года – министр машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР. С 1988 года Васильев работал заместителем председателя Государственной комиссии по военно-промышленному комплексу.

«Моя жизнь удалась. Я успел сесть в последний вагон социализма. Конечно, я счастливый человек. Я доволен. Пусть кто-нибудь другой попробует пройти такую школу», – говорил Лев Васильев.

Лев Васильев скончался ночью 21 августа 2023 года на 99-м году жизни. Его труд и заслуги высоко оценивают его знакомые, коллеги, а также Правительство Татарстана Фото: tatmsk.tatarstan.ru

«При жизни стал настоящей легендой»

Лев Васильев скончался ночью 21 августа 2023 года на 99-м году жизни. Его труд и заслуги высоко оценивают его знакомые, коллеги, а также Правительство Татарстана.

«Великий человек, участник войны. Нужно, чтобы помнили тех, кто создавал этот город, особенно это касается молодого поколения. Это человек, который вписал свое имя в историю России. Великий человек великой эпохи», – поделился своим мнением Фарид Башаров.

Генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника, в прошлом – начальник Управления культуры Набережных Челнов Гульзада Руденко в свою очередь поделилась, что Васильев для нее остался невероятно интеллигентным, достойным руководителем высочайшего уровня.

«Когда выступал Лев Борисович, было очень приятно слушать: выверенные слова в выступлениях, стать настоящего, умного руководителя, профессионала высочайшего класса. Все это в нем сочеталось, и при этом он был очень скромным, добрым и справедливым человеком.

Раис Татарстана Рустам Минниханов называл Льва Васильева настоящей легендой Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов называл Льва Васильева настоящей легендой.

«Масштабная, неординарная личность, Лев Борисович при жизни стал настоящей легендой, его колоссальное трудолюбие и целеустремленность, мощный дух созидания и умение сплачивать и вдохновлять окружающих его людей на активную работу и сегодня с безграничным уважением и признательностью вспоминают камазовцы, все, кому посчастливилось встретиться с этим уникальным человеком на профессиональном и жизненном пути», – отмечал Раис Татарстана после смерти Васильева.

Он также подчеркивал, что жизнь Льва Борисовича является бесценным образцом искреннего служения родной стране и народу, верности своему призванию и огромной любви к людям.

«Таким – сильным, талантливым руководителем, большим тружеником, очень светлым и щедрым душой человеком Лев Борисович Васильев остается в благодарной памяти татарстанцев», – говорил Минниханов.