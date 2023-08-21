На 99-м году жизни скончался создатель КАМАЗа Лев Васильев

Фото: пресс-служба полномочного представительства Республики Татарстан в РФ.

На 99-м году жизни не стало создателя КАМАЗа, первого гендиректора автогиганта Льва Васильева. Об этом полпредство Татарстана в России сообщило в своем телеграм-канале.

«Бывший фронтовик 12 лет стоял у руля КАМАЗа. За этот период с нуля построил автогигант, создал уникальный кадровый потенциал завода, привлекая в Набережные Челны лучших специалистов со всей страны», — отмечается в сообщении.

На деловом понедельнике мэр Челнов Наиль Магдеев выразил соболезнования и предложил почтить память одного из ярких личностей Татарстана минутой молчания.

«Герой Социалистического Труда. Первый генеральный директор. С первых дней строительства КАМАЗа вместе со своей командой, единомышленниками, соратниками приехал по сути в чистое поле, и они смогли за шесть лет создать автомобильный завод и 16 февраля 76-го года уже выпустить первый грузовой автомобиль. Легендарный человек, участник Великой Отечественной войны. Предлагаю почтить память Льва Борисовича минутой молчания», — сказал градоначальник.

О любви к автомобилям, великой стройке в Татарстане, участии в войне и ярких воспоминаниях Лев Васильев рассказал в одном из интервью.