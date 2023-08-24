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Первого гендиректора КАМАЗа Льва Васильева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
В Москве сегодня прошло прощание с первым генеральным директором КАМАЗа Львом Васильевым. Создателя татарстанского автогиганта похоронили на Троекуровском кладбище, передает пресс-служба полпредства РТ в РФ.
С Львом Борисовичем пришли проститься вице-премьер РТ – полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин, генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, замминистра промышленности и торговли России Альберт Каримов, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин, а также семья, друзья и близкие.
Ахметшин зачитал телеграмму от Раиса Татарстана Рустама Минниханова. «Из жизни ушел выдающийся руководитель, с именем которого связаны строительство камского автогиганта и города Набережные Челны, в целом плодотворное развитие отечественного автопрома и машиностроения. Масштабная, неординарная личность, Лев Борисович при жизни стал настоящей легендой», – сказано в телеграмме.
О смерти создателя автогиганта стало известно 22 августа. В этот день в Автограде прошел траурный митинг, во время которого были возложены цветы к бюсту Льва Васильева, установленному около здания гендирекции КАМАЗа. Соболезнования вдове Льва Борисовича выразил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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