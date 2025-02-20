«Везде помогают, но в Челнах – особенно»: боец Смит доставит помощь на СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Из Набережных Челнов вновь отправили шефскую помощь военнослужащим. В организации сбора приняли участие предприниматели, руководители компаний, волонтеры и школьники. Груз доставит боец с позывным Смит. Он впервые посетил город и был приятно удивлен добротой и отзывчивостью его жителей.

«Мы вам дарим Чебурашку, чтобы он был вашим оберегом и талисманом на всем вашем пути. Ждем вас с Победой живыми и здоровыми», – обратились к бойцу волонтеры.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Смит был тронут таким вниманием. Волонтеры и школьники подготовили для него и его товарищей небольшие подарки и сувениры.

Председатель ТОС 28 комплекса Люзия Мустафина рассказала, что они собрали сухофрукты, поскольку 28 февраля начинается Ураза-байрам. В посылки включили курагу, орехи, изюм, чернослив, фундук и козинаки.

«У нас возникло желание собрать сухофруктовые наборы. Это очень питательно и поможет поддержать силы наших бойцов», – убеждена Люзия Мустафина.

Школьник Артур Ризатдинов вместе с друзьями и родителями сшили кисеты и вложили в них стихотворение Михаила Чернова «Я узнал, что у меня есть огромная семья». Кисеты выполнены в форме домиков, чтобы бойцы, находясь на передовой, чувствовали поддержку родного дома.

Смит родом из Костромы, в мае 2023 года подписал контракт и отправился на передовую. Ранее он работал поваром, а сейчас служит водителем. Он отметил, что в Челнах помощь организована на высоком уровне.

«Я был в разных городах, но в Челнах организация особенно впечатлила. Конечно, очень приятно, когда люди заботятся, верят и помогают», – говорит он.

На этот раз челнинцы собрали более 18 тонн помощи. В состав груза вошли пиломатериалы, сухой душ, медикаменты, открытки, запасные части для техники, тепловые пушки, бензопилы, радиостанции и инструменты.

Еще неделю назад мэр города Наиль Магдеев отправлял шефскую помощь военнослужащим группировки «Север». На этот раз посылки предназначены для бойцов в Херсонской области.

«Я хотел бы передать слова благодарности от наших военнослужащих, которые находятся в зоне СВО в Белгородской и Курской областях. Вчера я прибыл оттуда и видел, насколько важна эта помощь», – отметил мэр.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.