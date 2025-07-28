«Ветераны СВО уже работают в школах»: участники «Абилимпикс» обсудили тему наставничества

Сегодня в Поволжском госуниверситете физической культуры, спорта и туризма состоялись круглые столы, участие в которых приняли ветераны СВО и участники чемпионата «Абилимпикс». Вместе с Героями России и депутатами они обсудили важные и волнующие вопросы, выдвинули свои инициативы.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Во время круглого стола, посвященного теме «Институт наставничества в России: новая роль участников СВО в общественном развитии», выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. Кроме того, активное участие приняла руководитель Национального центра развития движения «Абилимпикс» Альбина Бикбулатова.

«"Абилимпикс" – это первый подобный чемпионат, образовательный форум. Здесь присутствовали представители исполнительной и законодательной власти, следовательно, это все будет масштабироваться. Труд облагораживает, а участников СВО, тем более ребят с тяжелыми ранениями, труд возвращает к жизни, дает надежду, что была жизнь "до", будет и "после"», – отметил Рустам Сайфуллин.

Он вспомнил о советской практике начальной военной подготовки с преподавателями-офицерами.

«Сейчас ввели новый предмет "Основы безопасности и защиты Родины". Я знаю несколько примеров, когда ребята, ветераны СВО, устраиваются в школы и ведут этот предмет. Наша обязанность – быть примером, чтобы ребята знали своих Героев. Молодежь должна гордится тем, что живет в самой большой стране, самой многонациональной и многоконфессиональной», – добавил он.

Участники круглого стола подняли важную тему о роли военнослужащих в воспитании молодежи через наставничество. Примером успешной реализации подобной практики служат «Уроки мужества», где бойцы посещают образовательные учреждения, общаются с учениками и делятся своими опытом и знаниями.

«Сегодня каждый регион обеспокоен вопросом трудоустройства. У нас кадровый голод, особенно на предприятиях, и надо понимать, что все больше и больше людей будут возвращаться с фронта. Мы должны заниматься созданием необходимых условий для того, чтобы были готовые рабочие места, чтобы была достойная заработная плата», – отметил Ярослав Нилов.

Участники круглого стола выдвигали собственные предложения. Ветеран СВО, участник чемпионата «Абилимпикс» Евгений из Нижнего Новгорода отметил нехватку психологов, особенно в военкоматах, и предложил создать для них льготы.

«У нас сейчас большая нехватка психологов. Мы говорим о наставничестве, а наставник это в первую очередь кто? Это хорошие психологи. Ребята, которые возвращаются с СВО, в первую очередь приходят военкоматы, а там с такими как мы общаться не умеют. Я предлагаю создать психологам льготы, хорошие условия труда для того, чтобы увеличивалось количество представителей этой профессии», – предложил военный.

Ранее «Татар-информ» уже рассказывал о чемпионате «Абилимпикс». Соревнования по профессиональному мастерству среди ветеранов СВО стартовали 25 июля и продлятся до 29 числа. 259 ветеранов и участников СВО соревнуются в 15 компетенциях: «Веб-разработка (программирование)», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Оператор БПЛА», «Поварское дело», «Промышленная робототехника», «Резьба по дереву», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Сварочные технологии», «Слесарное дело», «Столярное дело», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фотограф», «Электромонтаж», «Массажист».

Организатором мероприятия выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Института развития профессионального образования, Правительства РТ и Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».