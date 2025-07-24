«Главное не соревнования, а общение»: ветераны СВО готовы к участию в «Абилимпикс»

Завтра в Казани стартует чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» среди бойцов и ветеранов СВО. Уже сегодня участники чемпионата начали съезжаться в столицу Татарстана. «Татар-информу» удалось пообщаться с некоторыми из них. Они рассказали, что для них значит это мероприятие.





В эту субботу, 26 июля, в Казани начинаются соревнования по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди участников специальной военной операции

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Такие соревнования помогают человеку выйти из кокона, почувствовать, что он нужен»

Уже в эту субботу, 26 июля, в Казани начинаются соревнования по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди участников специальной военной операции. Чемпионат будет проходить на базе Казанского вертолетного завода. Ветераны и участники СВО будут соревноваться в мастерстве по выбранным профессиям – от автомеханика до массажиста. Торжественное открытие чемпионата пройдет в пятницу, 25 июля, и продлится он до 29 июля.

«Основная цель чемпионата – это создание условий для профессионального роста, социализации и раскрытия потенциала людей, которые хотят и могут совершенствоваться в своем профессиональном мастерстве, несмотря на ограничения в здоровье», – рассказывала на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Лейла Фазлеева: «Основная цель чемпионата – это создание условий для профессионального роста, социализации и раскрытия потенциала людей» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Торжественная церемония открытия состоится в концертном зале Приволжского института физической культуры и спорта. Церемония закрытия пройдет 29 июля в ИТ-парке имени им. Башира Рамеева, вести ее будет один из участников чемпионата – ветеран СВО Ильдар Карюков.

«Я буду выступать в дисциплине ‘’Вокал’’. Раньше я им не занимался, только играл на гитаре, пел для друзей, но профессиональный вокал – это совершенно другое. Фонд "Защитники Отечества" предоставил мне наставника, преподавателя по вокалу. В этом году я уже участвовал в соревнованиях по лыжам, биатлону и бодибилдингу. Подобные соревнования – отличная инициатива. Случается, что человек, получивший серьезные увечья, замыкается, и для него очень сложно влиться обратно в социум. А такие площадки, соревнования помогают человеку выйти из кокона, почувствовать, что он нужен», – рассказал Ильдар Карюков.

«Тренироваться без ног сложно, но тренировки помогают приспособиться»

Это первый раз, когда подобные соревнования пройдут для участников СВО. Движение «Абилимпикс» действует в России уже почти 10 лет. В рамках этого движения проводятся соревнования по профмастерству среди людей с ограниченными возможностями.

В этом году в чемпионате примут участие 259 ветеранов из 81 региона страны. Соревноваться будут в 15 дисциплинах. Здесь представлены все возможные профессии от программиста до массажиста: «Веб-разработка (программирование)», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Оператор БПЛА», «Поварское дело», «Промышленная робототехника», «Резьба по дереву», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Сварочные технологии», «Слесарное дело», «Столярное дело», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фотограф», «Электромонтаж», «Массажист». Среди участников много тех, кто выбрал для себя что-то новое – то, чем раньше не занимался.

«Я занимался раньше ремонтом автомобилей, но только в части ходовки. Сейчас выбрал для себя дисциплину по ремонту двигателей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я занимался раньше ремонтом автомобилей, но только в части ходовки. Сейчас выбрал для себя дисциплину по ремонту двигателей. Интересно попробовать что-то новое, развиться. Не совсем удобно теперь заниматься этим, когда у меня нет обеих ног, на протезах быстро устаешь, но тренировки помогают приспособиться. Нам предоставил площадку для тренировок Автотранспортный техникум имени А. П. Обыденнова. Хорошее место, у них много инструментов, большая площадь рабочего пространства, все новое, тренироваться одно удовольствие», – рассказал ветеран СВО, участник чемпионата «Абилимпикс» Дмитрий Иванов.

Кто-то, наоборот, выбирает для себя более привычные специальности. Так, самой популярной компетенцией на чемпионате стала «Оператор БПЛА».

«Моя военная специальность была связана с БПЛА. К тому же сейчас эта сфера развивается, дроны используются везде – от сельского хозяйства до геофизики, перспективное направление. На данный момент я не работаю, занимаюсь здоровьем, ранениями, но после уже я хочу снова зарабатывать, работать. У меня два высших образования, и теперь я хочу охватить как можно больше специальностей, чтобы всегда иметь план "Б", где работать, в чем развиваться. Сейчас есть некоторые трудности в подготовке. У меня есть проблемы с коленями – долго стоять мне тяжело, есть незначительные проблемы с моторикой одной руки. Все эти нюансы надо учитывать при подготовке. Так что я взял пульт у знакомых, занимаюсь дома на симуляторе», – рассказал ветеран СВО Виталий Лебедев.

Самой популярной компетенцией на чемпионате стала «Оператор БПЛА» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нам нужно чаще общаться, не уходить в себя»

Оценивать участников будут 75 экспертов, в том числе 15 экспертов по направлениям. Будут среди них и звездные гости. Например, оценивать участников в дисциплине «Исполнительское мастерство (вокал)» будет народная артистка России Диана Гурцкая.

Однако сами участники признаются, что участие в соревнованиях для них не главное. Конечно, победить хотелось бы, но в основном они просто рады принять участие в подобном мероприятии, пообщаться.

«Нам нужно чаще общаться. Я стараюсь не сидеть дома, принимать участие в соревнованиях, в том числе спортивных. Недавно я принял участие в соревнованиях по плаванию на "Кубке Раиса РТ". Основная цель – знакомства и общение, чтобы не уходить в себя, не закисать. Так что такие мероприятия очень важны. Я рад, что такие соревнования проходят», – рассказал Виталий Лебедев.

Интерес, проявленный ветеранами при выборе компетенций, будет учтен, и в дальнейшем по указанным направлениям организуют обучение для наших бойцов. Таким образом, ветераны смогут реализоваться в гражданской жизни, а мы получим новых квалифицированных специалистов.

«Для нас интерес участников станет вектором, ориентиром развития направлений. Нам важно понимать, что интересно участникам СВО. По популярным направлениям мы организуем обучение и создадим условия для трудоустройства ветеранов», – рассказывала ранее заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.