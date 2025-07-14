«Шанс вернуться в мирную жизнь»: Казань примет чемпионат для ветеранов СВО «Абилимпикс»

Чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс» пройдет в Казани с 25 по 29 июля. За звание лучшего в своем деле поборются более 250 ветеранов.





В России чемпионату «Абилимпикс» почти 10 лет, однако впервые чемпионат пройдет для ветеранов специальной военной операции

Фото предоставлено организаторами чемпионата

Один из экспертов чемпионата – Диана Гурцкая

«Абилимпикс» – движение, в рамках которого проводятся конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В России ему почти 10 лет, однако впервые чемпионат пройдет для ветеранов специальной военной операции.

«За 10 лет чемпионатного движения в нем приняли участие более 7 тыс. человек. Но это не просто цифра. Мы прекрасно понимаем, что за каждым участником стоит своя история, свои трудности и свои достижения», – сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» Лейла Фазлеева.

Участие в чемпионате примут 259 ветеранов из 81 региона страны. Самая большая команда – из Татарстана.

Соревнования пройдут по 15 компетенциям: «Веб-разработка (программирование)», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Оператор БПЛА», «Поварское дело», «Промышленная робототехника», «Резьба по дереву», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Сварочные технологии», «Слесарное дело», «Столярное дело», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фотограф», «Электромонтаж», «Массажист».

Лейла Фазлеева: «За 10 лет чемпионатного движения в нем приняли участие более 7 тыс. человек» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Оценивать участников будут 75 экспертов, в том числе 15 экспертов по своим направлениям. Судьей в дисциплине «Исполнительное мастерство (вокал)» станет народная артистка России Диана Гурцкая.

«Основная цель чемпионата – это создание условий для профессионального роста, социализации и раскрытия потенциала людей, которые хотят и могут совершенствоваться в своем профессиональном мастерстве, несмотря на ограничения в здоровье», – подчеркнула Фазлеева.

Основная часть соревнований пройдет на КВЗ

Наибольший интерес у участников вызвали такие дисциплины, как «Оператор БПЛА», «Сварочные технологии» и «Ремонт и обслуживание автомобилей».

Основная часть соревнований пройдет на базе производственного центра Казанского вертолетного завода. На территории завода еще в 2024 году заработал учебный центр, который предназначен для подготовки и переподготовки рабочих широкого профиля.

«Центр оснащен высокотехнологичным оборудованием, которое применяется на производстве. В центре есть большой станочный парк. Оборудована лаборатория по мехатронике, пневматике, гидравлике. То есть для участников «Абилимпикса» будут созданы все условия, соответствующие всем регламентам соревнований», – рассказала руководитель Производственно-учебного центра Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолеты России» (Госкорпорация «Ростех») Марина Финохина.

Наибольший интерес у участников вызвали такие дисциплины, как «Оператор БПЛА», «Сварочные технологии» и «Ремонт и обслуживание автомобилей» Фото: © «Татар-информ»

Соревнования помогут выявить какие направления наиболее интересны бывшим участникам СВО.

«Для нас интерес участников станет вектором, ориентиром развития направлений. Нам важно понимать, что интересно участникам СВО. По популярным направлениям мы организуем обучение и создадим условия для трудоустройства ветеранов», – сказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

Примут участие в мероприятии и волонтеры из фонда «Защитники Отечества».

«Мы занимаемся вовлечением ветеранов в профессиональное переобучение. На сегодняшний день около 30 наших ветеранов изъявили желание поступить в высшее учебное заведение и получить высшее образование. Многие также выказывают желание получить среднее специальное образование. Наши специалисты занимались мотивированием ветеранов на участие в «Абилимпиксе», это отчасти та причина, по которой наша команда из Татарстана самая многочисленная – 26 человек», – рассказала руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.

Гузель Удачина: «На сегодняшний день около 30 наших ветеранов изъявили желание поступить в высшее учебное заведение и получить высшее образование» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Показать своим примером, что еще не всё потеряно»

В пресс-конференции в «Татар-информе» сегодня также принял участие ветеран СВО, участник чемпионата «Абилимпикс» Александр Антонов. Он выступит в компетенции «Исполнительское мастерство». Как признался сам ветеран, ранее он никогда не пел и только недавно начал заниматься вокалом.

«Такие мероприятия для нас очень важны, это значит, что мы не забыты, что еще нужны с нашими травмами. Мое участие в чемпионате – это шанс доказать себе и всему миру, что мы еще нужны, что мы будем бороться», – рассказал Александр Антонов.

Александр попал на СВО в числе мобилизованных. До этого он занимался ремонтом автомобилей. Ранение получил выполняя боевое задание – он остался слепым. Домой, в Песчаные Ковали, он вернулся в 2023 году. Как признается сам Александр, самым сложным было снова найти себя.

Александр Антонов: «Этот чемпионат дает мне возможность показать ребятам с инвалидностью своим примером, что еще не всё потеряно. Что есть возможность найти себя, найти новую профессию, вернуться в мирную жизнь» Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Сорок лет я был зрячим, а теперь в полной темноте. Так что самой главной трудностью было осознать это. Наверное, год я потратил на это, осознать, найти себя. В 2024 году я начал ходить в школу, где сам когда-то учился, там я вел уроки «Разговоры о важном», – рассказал Александр Антонов.

Александр говорит, что вокал помогает успокоить ему душу, получить положительные эмоции.

Выступление на «Абилимпиксе» будет для него первым на сцене, и к нему он усиленно готовится, занимаясь по 4 часа в день.

«Этот чемпионат дает мне возможность показать ребятам с инвалидностью своим примером, что еще не всё потеряно. Что есть возможность найти себя, найти новую профессию, вернуться в мирную жизнь», – поделился Александр Антонов.