Ветеран СВО женился на возлюбленной в Нижнекамске

В торжественной обстановке главного зала Управления ЗАГС состоялась церемония бракосочетания Дмитрия и Юлии Першиных.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, Дмитрий участвовал в спецоперации, сейчас он ветеран СВО, комиссован по ранению. Долгое время он проходил лечение в госпитале, а будущая супруга ухаживала за ним.

В День семьи, любви и верности Дмитрий сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Трогательное признание прозвучало 8 июля со сцены амфитеатра в Центральном городском парке «Семья» на глазах у многочисленных зрителей и гостей праздника.

Вице-мэр Марина Камелина поздравила молодоженов, отметив их преданность друг другу и способность сохранять любовь даже в самые непростые времена.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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