Ветеран СВО из Нурлата получил медаль «За отвагу»

Ветеран специальной военной операции из Нурлата Сергей Глухарев 3 февраля в военкомате получил медаль «За отвагу». В том бою он получил травму руки и сейчас адаптируется к мирной жизни: проходит лечение, учится и строит планы на будущее.

Уже на следующий день после получения медали ветеран лег уже на шестую операцию в республиканскую больницу. «Кручусь, как белка в колесе, – признался он. – Везде нужно успеть».

Бодрость в его голосе, кажется, должна свидетельствовать, что жизнь налаживается. Однако трудности остаются. Например, Сергею пришлось восстанавливать документы – впрочем, часть вопросов уже решена.

«Сейчас работаю над изменением формулировки причины инвалидности на «военную травму», – пояснид он.

Ранее Сергею помог депутат Госдумы Айдар Метшин, к нему боец обратился, когда парламентарий проводил граждан в Нурлате. После его вмешательства дело сдвинулось с мертвой точки: бойцу объяснили, какие документы нужно собрать.

«Снова обратился к Метшину. Он посоветовал написать официальное обращение. Надеюсь, это поможет», – уточнил ветеран.

После выписки Сергей планирует продолжить обучение в «Школе 21», чтобы стать IT-специалистом. «Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Татьяна Аркадьевна Ахметзянова предложила мне бесплатное обучение. Сейчас учусь по их программе и даже получаю стипендию», – рассказал он.

Образование в «Школе 21» построено на принципе «равный равному»: студенты обмениваются знаниями без традиционных преподавателей.

«Мы учимся друг у друга, – отметил Сергей. – Я новичок, всего полгода в учебе, на третьем уровне из двенадцати. Надеюсь, успешно окончу эту школу».

После получения профессии разработчика бывший военнослужащий хочет переехать в Москву или Казань. Есть изменения и на личном фронте. По его собственном словам, он стремится к тому, чтобы жизнь его была полноценной.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.