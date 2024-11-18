Ветеран с позывным Злой доставит из Лениногорска помощь бойцам СВО

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Военный с позывным Злой из Лениногорска отвозит посылки на передовую. Позывной бойцу дали «от противного»: он добрый и порядочный семьянин, любящий муж, отец, дед.

Год назад Сергей Дмитриев был ранен в бою. Осколки и сегодня причиняют ему боль. Несмотря на это, боец продолжает навещать земляков в зоне специальной военной операции.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Около двух тонн шефской помощи отправили волонтеры группы «С любовью и молитвами» на передовую.

Груз доставят жителям (включая детей) подшефного Татарстану города Лисичанска и жителям Белгорода. Его также передадут госпиталям и бригадам на боевых позициях. Получат помощь 37-й мотострелковый полк, медицинский полк.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

«Этот гуманитарный груз вновь напомнит нашим бойцам и мирному населению, что победа будет за нами. Великий русский народ никогда не забудет, какой ценой досталась нам Победа во время Великой Отечественной войны», — заявили волонтеры.

Лениногорцы отправили подушки, одеяла, верхнюю одежду, рубашки, футболки, нижнее белье, влажные салфетки, травяные чаи, сгущенку, различные консервы, сладости, книги, канцелярские товары, игрушки и многое другое.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Большое количество лекарств и медикаментов будут доставлены в госпитали. Сюда вошел большой вклад волонтера Рамили из Казани. Она передала 100 доз дорогостоящих обезболивающих лекарств, которые отправились в Белгород.

Как и прежде, искренние послания на тетрадных листочках получат солдаты от воспитанников детских садов «Мечта», «Ласточка», дошкольников из Мичурино, Сережкино, учащихся Тимяшевской школы.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

А еще суровые будни бойцов военной операции были согреты татарстанскими национальными угощениями, испеченными руками местных мастериц. Это чак-чак, баурсак, кексы, пирожки со всевозможными начинками.

Чтобы помочь погрузке груза, пришел действующий боец — 22-летний Айрат с позывным Арчи. Именные посылки получит и прапорщик Юра с позывным Малыш — двухметровый богатырь весом более 160 килограммов.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

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