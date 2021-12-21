«Наша задача – обеспечить безопасность»: Как в Татарстане пройдут новогодние праздники

Сегодня на брифинге в Кабинете Министров главы сразу нескольких ведомств рассказали, как в Татарстане идет подготовка к новогодним праздникам. Какими культурными мероприятиями удивят татарстанцев и гостей республики, как будут обеспечивать безопасность, чтобы не допустить ухудшения Covid-ситуации.

Сегодня на брифинге в Кабинете Министров главы сразу нескольких ведомств рассказали, как в Татарстане идет подготовка к новогодним праздникам

Фото: tatarstan.ru

Новому году – быть, несмотря на Covid-19

Санитарные врачи констатируют, что в Татарстане продолжает снижаться заболеваемость новой коронавирусной инфекцией.

«Мы в течение четырех недель наблюдаем снижение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю это снижение было наиболее большим – 40% с предыдущей недели», – уточнила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Марина Патяшина объяснила, что снижение произошло благодаря большому числу вакцинированных жителей: сейчас привито 74% взрослого населения.

Марина Патяшина: «Мы в течение четырех недель наблюдаем снижение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией» Фото: tatarstan.ru

Именно такое улучшение эпидемиологической обстановки сделало реальным проведение детских утренников, елок во Дворцах культуры и новогодних представлений.

На корпоратив можно, но только с QR-кодом!

Несмотря на послабление ограничений во времени работы общепита в Татарстане, в кафе и рестораны в новогодние праздники можно будет пройти только по QR-коду.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что заведениям общепита разрешили работать до часа ночи, с 31 декабря на 1 января – до трех часов ночи.

Несмотря на послабление ограничений во времени работы общепита в Татарстане, в кафе и рестораны в новогодние праздники можно будет пройти только по QR-коду Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Но вход на банкет, в том числе на корпоратив, возможен будет только по QR-коду», – подчеркнула спикер.

Работники общепита, по постановлению главного санитарного врача РТ, уже привиты и должны работать в масках и перчатках. Столы в заведении следует расставить на расстояние минимум 1,5 метра друг от друга. Не разрешено совмещать несколько больших компаний в одном зале.

Туристов ждут в период со 2 по 5 января

Татарстан традиционно ожидает наплыв туристов, большинство из них приедет в республику после празднования Нового года.

«На сегодня загрузка отелей составляет порядка 70%, со 2 по 5-е ожидается загрузка 80% и с 6-го по 10-е число – 50%. Основной поток туристов в Татарстан будет с 2 по 5 января», – отметила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Лейла Фазлеева: «На сегодня загрузка отелей составляет порядка 70%, со 2 по 5-е ожидается загрузка 80% и с 6-го по 10-е число – 50%. Основной поток туристов в Татарстан будет с 2 по 5 января» Фото: tatarstan.ru

В республике принять путешественников готовы 380 аккредитованных отелей.

Лейла Фазлеева напомнила, что при организации туров желающих посетить Татарстан информируют о действующих санитарных правилах в РТ – это QR-коды для посещения культурных мест, транспорта и кафе.

К примеру, одно из самых популярных направлений путешествий в новогодние праздники – резиденция Кыш Бабая – требует для прохода QR-код.

«Наша задача обеспечить безопасность с точки зрения Роспотребнадзора, МВД и МЧС», – подчеркнула вице-премьер.

Есть что посмотреть!

В Татарстане в новогодние праздники организуют множество различных мероприяитий.

«В государственных театрально-зрелищных музейных учреждениях республики Татарстан запланированы сотни мероприятий для детей, семейных групп, индивидуальных посетителей. В государственных музеях более 50, в театрах более 250 уникальных событий, в концертных организациях, включая Филармонию, более ста», – отметила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Министр культуры рассказала, что билеты на новогодние елки до конца года почти раскуплены. Однако есть билеты на январские выходные.

«В государственных театрально-зрелищных музейных учреждениях республики Татарстан запланированы сотни мероприятий для детей, семейных групп, индивидуальных посетителей» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«В «Экият» из 19 980 билетов, раскуплено 19 438. Несмотря на то, что максимально увеличили в соответствии с существующими санитарно-эпидемиологическими требованиями количество мероприятий, жители быстро, активно покупают билеты», – объяснила министр культуры РТ.

По ее словам, билеты на рождественские представления и концерты почти закончились.

Более 500 праздничных мероприятий запланировано во всех районах республики.

Главная елка Казани будет работать до трех ночи

Главный елочный городок столицы Татарстана будет работать в новогоднюю ночь до трех часов.

«Основное празднество будет проходить у елки центра семьи „Казан“. В новогоднюю ночь елочный городок будет работать до трех утра, на большом экране можно будет посмотреть обращение руководства страны и республики», — отметил начальник Управления культуры исполнительного комитета Казани Азат Абзалов.

«Основное празднество будет проходить у елки центра семьи „Казан“. В новогоднюю ночь елочный городок будет работать до трех утра» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В обычном режиме елочные городки Казани будут работать до 22.00. В городе городки находятся по ста адресам.

Запуск фейрверков и салютов только на специальных площадках

В Татарстане будут работать больше тысячи площадок для запуска салютов и фейверков.

«Исходя из требований соблюдения пожарной безопасности в процессе использования пиротехнических изделий, в республике созданы 1164 приспособленных площадок для запуска пиротехнических изделий гражданами», – отметил заместитель Главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

Их адреса можно узнать на сайте Главного Управления МЧС России по РТ.

В прошлом году в новогодние каникулы было пять пожаров из-за неправильного использования пиротехники.

Также МЧС организуют специальные патрули, которые будут отлавливать тех, кто запускает салюты в неположенных местах.

«Работа данных групп будет проводиться с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в вечернее время суток, в том числе в выходные и праздничные дни», – подчеркнул Максим Трущин.

Под пристальным контролем

Начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти РТ и органами местного самоуправления МВД по РТ Рустам Ибрагимов рассказал, что в новогодние праздники сотрудникик будут активно следить за правопорядком, будут првлечены как сотрудники МВД, так и Росгвардии, в новогоднюю ночь их будет быльше двух тысяч.

«Наши сотрудники будут нести службу на 194 елочных городках, более поливины из них расположено в городе Казани», – отметил он.

В прошлом году посещали городки в будние дни более 50 тыс. человек в сутки, в Новогоднюю ночь их количество увеличилось до 220 тыс. К такому наплыву посетителей службы готовы.

Рустам Ибрагимов попросил с пониманием относиться к проверкам сумок на входе в елочные городки – эти проверки проводятся ради безопасности жителей.

Подарки получат 14,5 тыс. детей, попавших в трудные жизненные ситуации

В этом году новогодние подарки по линии образования получат 14,5 тыс. детей из Татарстана.

«Что подведомственно Министерству образования, мы организуем подарки для 14,5 тыс. ребят, которые остались без попечения родителей, которые находятся в сложной жизненной ситуации, для ребят с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в специальных коррекционных учреждениях», – отметила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина

Эти дети получат подарки на средства, выделенные из республиканского бюджета.

По словам Асадуллиной, в 45 муниципальных образованиях республики запланировано 3 тысячи праздников.