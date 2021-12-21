В Татарстане создали 1164 площадки для запуска пиротехники

В Татарстане будут работать больше тысячи площадок для запуска салютов и фейверков. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказал заместитель Главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

«Исходя из требований соблюдения пожарной безопасности в процессе использования пиротехнических изделий, в республике созданы 1164 приспособленных площадок для запуска пиротехнических изделий гражданами», – отметил спикер.

Их адреса можно узнать на сайте Главного Управления МЧС России по РТ.

В прошлом году в новогодние каникулы было пять пожаров из-за неправильного использования пиротехники.

Также МЧС организуют специальные патрули, которые будут отлавливать тех, кто запускает салюты в неположенных места.

«Работа данных групп будет проводиться с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в вечернее время суток, в том числе в выходные и праздничные дни», – подчеркнул Максим Трущин.