Верховный суд РТ увеличил срок вдове онкобольного по обвинению в торговле наркотиками

Верховный суд Татарстана вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летней жительницы Казани Альфии Клячкиной. Ей было предъявлено обвинение в культивировании, изготовлении и попытке продажи синтетических наркотиков в особо крупном размере. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Клячкина выслушала приговор уже во второй раз. Во время первого рассмотрения Верховный суд РТ признал подсудимую виновной только в культивировании наркотических растений и приговорил к трем годам лишения свободы.

Гособвинение, которое запрашивало для женщины 19 лет колонии строгого режима, с таким вердиктом не согласилось. Прокуратура настаивала: Клячкина вместе с мужем участвовала в производстве и продаже наркотиков и должна понести за это наказание. В феврале этого года дело поступило в суд на повторное рассмотрение.

На этот раз приговор оказался чуть более суровым. Согласно решению суда, Клячкина проведет за решеткой на полгода больше – ее приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима.

Напомним, изначально в деле было двое обвиняемых – супруги Сергей и Альфия Клячкины. Их обоих задержали осенью 2020-го. По версии следствия, пара выращивала наркотики у себя на даче, а затем перевозила в квартиру в Авиастроительном районе Казани, чтобы продать и заработать на операцию для Сергея – у мужчины был рак печени.

Однако вскоре уголовное дело в отношении Сергея Клячкина было прекращено, мужчина скончался от рака печени, а вот его вдова оказалась на скамье подсудимых.

Альфия Клячкина вину признала частично. По словам женщины, запрещенные вещества были для ее мужа болеутоляющим средством, и она в меру сил помогала ему в выращивании растений, например, поливала их. Однако, настаивает Клячкина, о попытках мужа продавать наркотики она ничего не знала.