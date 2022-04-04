В Казани суд пересматривает дело вдовы онкобольного по обвинению в торговле наркотиками

Верховный суд Татарстана выслушал экспертов УФСБ и МВД по РТ по уголовному делу в отношении 56-летней жительницы Казани Альфии Клячкиной. Ее обвиняют в культивировании, изготовлении и попытке сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере.

Изначально в деле было двое обвиняемых – супруги Сергей и Альфия Клячкины. Их обоих задержали осенью 2020-го. Следствие утверждает, что пара выращивала наркотики у себя на даче, а затем перевозила в квартиру в Авиастроительном районе Казани, чтобы продать и заработать на операцию для Сергея – у мужчины был рак печени.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Однако вскоре уголовное дело в отношении Сергея Клячкина было прекращено, мужчина скончался от рака печени, а вот его вдова оказалась на скамье подсудимых.

Альфия Клячкина вину признала частично. По словам женщины, запрещенные вещества были для ее мужа болеутоляющим средством, и она в меру сил помогала ему в выращивании растений, например поливала их. Однако Клячкина настаивает – о попытках мужа продавать наркотики она ничего не знала.

Тем не менее, согласно материалам дела, именно Клячкина получала заказанные ее супругом по интернету канистры с жидкостью, которая используется для изготовления наркотиков. Сегодня по ходатайству гособвинителя суд допросил экспертов в области химии и строительства, чтобы они подтвердили или опровергли доводы Клячкиной о том, действительно ли заказанные ее супругом химические вещества могут использоваться для обработки стройматериалов.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Как стало ясно из показаний эксперта в области строительства МВД по РТ Лилии Мубаракшиной, изъятые следствием химические вещества при строительстве дома использоваться не могли.

«Ацетон – известный растворитель, его использование возможно, но только в малом количестве. Чтобы разбавить краску до нужной вязкости, например. Соляная кислота может использоваться, но тоже в малых количествах, чтобы убрать ржавчину или следы коррозии. Но обычно покупают готовый раствор, саму соляную кислоту используют очень редко. Изопропанол – не используется, этилацетат – нет, толуол – нет», – отметила эксперт.

Что касается того, для чего же в таком случае могли использоваться приобретенные Клячкиными жидкости, на этот вопрос ответил эксперт в области наркотических, психотропных и ядовитых веществ УФСБ РФ по РТ Михаил Михеев.

«Исходя из практики, данные жидкости могут применятся в синтезе наркотического средства мефедрон», – заявил свидетель.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Отметим, что дело рассматривается в суде уже во второй раз. Во время первого рассмотрения Верховный суд РТ признал подсудимую виновной только в культивировании наркотических растений и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Гособвинение, которое запрашивало для женщины 19 лет колонии строгого режима, с таким вердиктом не согласилось, поскольку настаивало на том, что она вместе с мужем участвовала в производстве и продаже наркотиков. В итоге 1 февраля этого года дело Клячкиной поступило в суд на повторное рассмотрение.