Жительница Казани о том, зачем выращивала коноплю: «Муж мечтал о пересадке печени»

Рак печени заставил жителя Казани начать выращивать коноплю – именно так его жена объяснила, что толкнуло их с мужем на преступление. Якобы выращивали только для того, чтобы, употребив, заглушить сильные боли. Супруг до решения суда не дожил, приговор сегодня вынесли его жене. Из зала суда – репортаж ИА «Татар-информ».

Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор 56-летней Альфие Клячкиной. Суд признал женщину виновной в незаконном выращивании конопли и приговорил ее к трем годам лишения свободы.

Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор 56-летней Альфие Клячкиной Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Килограмм мефедрона, 800 граммов марихуаны и десятки кустов конопли

Расследованием дела занимались сотрудники Управления ФСБ по Татарстану. Осенью прошлого года к ним поступила оперативная информация, что Клячкин и его супруга выращивают у себя в квартире и на даче коноплю.

В доме у супругов провели обыск, во время которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли более килограмма мефедрона и около 800 граммов марихуаны.

По версии следствия, пожилая пара выращивала наркотики у себя на даче, а также в съемной квартире в Авиастроительном районе Казани Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

На даче супругов нашли 30 кустов конопли, еще 8 кустов – в квартире, а также оборудование для производства наркотиков: колбы, весы, воронки, маски, перчатки, респираторы, пипетки, пинцет и контейнеры.

Супругов задержали и отправили в СИЗО. Однако вскоре выяснилось, что у мужчины есть заболевания, при которых содержание под стражей невозможно: гепатит С, цирроз печени и рак. Мужчину выпустили на свободу, а его жена осталась за решеткой.

«Муж хотел уберечь меня, я узнала обо всем только попав в СИЗО»

По версии следствия, пожилая пара выращивала наркотики у себя на даче, а также в съемной квартире в Авиастроительном районе Казани. Обвиняемые же утверждали, что наркотики были нужны для больного мужчины, якобы только так он мог справиться с невыносимыми болями.

«Я не отрицаю свою вину в том, что иногда помогала мужу поливать то, что он пытался вырастить, он выращивал это для себя, от этого он себя чувствовал лучше, я не могла ему возражать», – заявила Клячкина сегодня в своем последнем слове.

«Муж не посвящал меня в то, что собирается таким образом заработать себе на пересадку печени» Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Однако сторона обвинения не согласилась с этой версией. Килограмм марихуаны – слишком большой объем для личного употребления одного человека. Следствие посчитало, что мужчина собирался продать часть произведенных наркотиков, поскольку остро нуждался в деньгах на лечение.

«Муж не посвящал меня в то, что собирается таким образом заработать себе на пересадку печени. Муж хотел уберечь меня, я узнала обо всем только попав в СИЗО и прочитав уголовное дело», – попыталась объяснить суду Клячкина.

«Прошу о снисхождении»

Во время своего последнего слова обвиняемая закрывала лицо листом бумаги, явно взволнованная присутствием в зале суда представителей СМИ. В середине речи женщина уже не смогла сдержать слез, вспоминая произошедшее.

«С нашей медициной у тебя либо есть деньги и тебя прооперируют, либо нет, и ты, не дождавшись очереди, умрешь, как это и произошло с моим мужем. А меня сейчас судят за особо тяжкое преступление человека, которого нет в живых, за преступление, о котором я даже не знала», – заявила подсудимая.

Выяснилось, что ее муж умер, так и не дождавшись окончательного решения суда. Уголовное дело в отношении него было прекращено.

«Я уже не молодая, у меня осталась дочь с двумя детьми, им нужна моя помощь. Ваша честь, мы всю жизнь работали и зарабатывали честным трудом. Если бы не его болезнь, я уверена, что он не стал бы заниматься этим. Я прошу вас о снисхождении по отношению ко мне, прошу назначить мне минимальное возможное наказание. Я хочу посвятить свою жизнь своей единственной дочери и внукам. Надеюсь на ваше справедливое решение», – заключила Клячкина.

Дали в шесть раз меньше, чем просило обвинение

Судья пробыл в совещательной комнате недолго. Приговор Клячкина также выслушала, пряча свое лицо. В итоге суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы.

Стоит отметить, что с момента задержания Клячкиной прошло уже больше года, все это время она находилась в СИЗО. Это время будет зачтено как отбытие наказания из расчета 1 день в СИЗО как 1,5 дня в колонии. То есть Клячкина уже отсидела половину назначенного ей срока.

Ранее в прениях сторона гособвинения просила суд отправить Клячкину за решетку на 19 лет с ограничением свободы на один год Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Изначально Альфию обвиняли по нескольким статьям: в производстве и хранении наркотиков в особо крупном размере, а также в попытке сбыта. Судья посчитал вину по этим эпизодам не доказанной и полностью оправдал Клячкину, признав за ней право на реабилитацию.

«Факт участия Клячкиной совместно с мужем в получении какого-то груза и изъятии наркотических средств мефедрона и марихуаны на даче и квартире Клячкина при отсутсвии прочих доказательств не свидетельствует о производстве и покушении на сбыт Клячкиной этих наркотических средств», – зачитал судья Верховного суда РТ Марат Султанов.

Ранее в прениях сторона гособвинения просила суд отправить Клячкину за решетку на 19 лет с ограничением свободы на один год.

«Оценка законности приговора будет дана после его изучения, в данный момент, что-либо сказать не можем», – прокомментировал решение суда представитель гособвинения.