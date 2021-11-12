Обвиняемая в изготовлении наркотиков в Казани: «Нужны были деньги на новую печень»

В Верховном суде Татарстана последнее слово сказала 56-летняя Альфия Клячкина, обвиняемая в культивировании, изготовлении и попытке сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере.

Женщину и ее супруга задержали прошлой осенью. Следствие утверждает, что пожилая пара выращивала наркотики у себя на даче, а затем перевозила в квартиру в Авиастроительном районе Казани.

По словам подсудимой, выращивал наркотики ее муж исключительно для себя, пытался таким образом справиться с невыносимой болью.

«Я не отрицаю свою вину в том, что иногда помогала мужу поливать то, что он пытался вырастить, он выращивал это для себя, от этого он себя чувствовал лучше», – начала свою речь обвиняемая.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Оказалось, что ее супруг был болен циррозом и раком печени.

«С нашей медициной у тебя либо есть деньги и тебя прооперируют, либо нет, и ты, не дождавшись очереди, умрешь, как это и произошло с моим мужем», – заявила подсудимая, едва сдерживая слезы.

После задержания обоих обвиняемых отправили в СИЗО. Однако вскоре выяснилось, что у мужчины есть заболевания, при которых содержание под стражей запрещено и его выпустили на свободу. Но уже через месяц он скончался, уголовное дело в отношении него прекратили, а в это время его жена все ещё находилась в следственном изоляторе.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Отметим, что помимо культивирования и изготовления наркотиков, Клячкиной предъявлено обвинение в попытке сбыта.

«Муж не посвящал меня в то, что собирается таким образом заработать себе на пересадку печени. Муж хотел уберечь меня, я узнала обо всем только попав в СИЗО. Я уже не молодая, у меня осталась одна дочь с двумя детьми, им нужна моя помощь. Ваша честь, я прошу вас о снисхождении, прошу назначить мне минимальное возможное наказание», – обратилась Клячкина к судье.

Какое решение примет судья, станет известно уже сегодня.