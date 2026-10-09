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Происшествия 9 октября 2026 16:33

Верховный суд РТ уменьшил сроки участникам ОПГ «Бригада Джамая»

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Верховный суд РТ снизил сроки осужденным по делу ОПГ «Бригада Джамая». Марата Гатиятуллина и Андрея Нейдерова признали виновными в убийстве и покушении на убийство. Приволжский районный суд Казани приговорил их к лишению свободы: Гатиятуллина – к 19,5 годам, а Нейдерова – к 19.

Позднее сторона защиты подала жалобу на приговор, ссылаясь при этом на допущенные в ходе судебного разбирательства нарушения. В результате рассмотрения апелляции в Верховном суде Татарстана, осужденным уменьшили сроки – на полгода каждому.

Напомним, что Нейдерова и Гатиятуллина обвиняли в убийстве Дамира Сунгатуллина в 2001 году, а также в покушении на Рустема Хайруллина в 1992 году. Последнего подловили возле его собственного дома и открыли по нему огонь. Хайруллин был ранен в бедро, но выжил благодаря своевременно оказанной помощи.

Гатиятуллина убили в промзоне. Его предварительно споили, после чего вывезли на швейную фабрику и расстреляли. Тело закопали там же.

Дело стартовало еще в 2024 году. Изначально на скамье подсудимых было пять человек: Виталий Фадеев, Олег Веселов, Ринат Хабибуллин, Андрей Нейдеров и Марат Гатиятуллин. Позднее Фадеев умер, Веселов подписал контракт с МО РФ, а дело Хабибуллина выделили в отдельное производство. И если раньше пятерых подсудимых обвиняли в убийстве, покушении и вымогательстве, то, с уходом троих из дела, пропало и обвинение в вымогательстве.

#Происшествия
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