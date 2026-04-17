«На двоих почти сорок лет»: за что в Казани осудили участников «Бригады Джамая»

Приволжский суд города Казани сегодня вынес приговор членам ОПГ «Бригада Джамая», которую считают ответвлением от более крупной группировки «Борисковские». Андрея Нейдерова и Марата Гатиятуллина признали виновными в убийстве и покушении.

Гатиятуллина приговорили к 19,5 года, а Нейдерова к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Сами подсудимые свою вину так и не признали.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Напомним, что Нейдерова и Гатиятуллина обвиняли в убийстве Дамира Сунгатуллина в 2001 году, а также в покушении на Рустема Хайруллина в 1992 году. Последнего подловили возле его собственного дома и открыли по нему огонь. Хайруллин был ранен в бедро, но выжил благодаря своевременно оказанной помощи.

Гатиятуллина убили в промзоне. Его предварительно споили, после чего вывезли на швейную фабрику и расстреляли. Тело закопали там же.

Дело стартовало еще в 2024 году и рассматривается судом не в первый раз. Изначально на скамье подсудимых было пять человек: Виталий Фадеев, Олег Веселов, Ринат Хабибуллин, Андрей Нейдеров и Марат Гатиятуллин. Позднее Фадеев умер, Веслов подписал контракт с МО РФ, а дело Хабибуллина выделили в отдельное производство. И если раньше пятерых подсудимых обвиняли в убийстве, покушении и вымогательстве, то с уходом троих из дела пропало и обвинение в вымогательстве. Для оставшихся обвиняемых прокуратура запросила по 22 года колонии строгого режима.

В марте прошлого года присяжные оправдали обвиняемых, и их освободили. Тем не менее позднее прокуратура добилась отмены вердикта, а Верховный суд РТ признал решение присяжных незаконным и указал на нарушения: присяжным неправильно объяснили их обязанности, некоторые из них скрыли судимости.

В январе 2026 года обвиняемых снова арестовали – следствие заявило, что они угрожали потерпевшим. Недавно присяжные вынесли свой вердикт во второй раз – коллегия народных заседателей признала подсудимых виновными.