«Я ни в кого не стрелял»: суд допросил предполагаемых участников ОПГ «Борисковские»

В Приволжском райсуде Казани допросили подсудимых по делу ОПГ «Бригада Джамая», которая считается одним из ответвлений «Борисковских». Сегодня обвинение завершило представление своих доказательств. Теперь слово за защитой, и первым шагом стал допрос Андрея Нейдерова и Марата Гатиятуллина.

Первым выступил Андрей Нейдеров. Ему задали вопросы о покушении на убийство предполагаемого участника другой ОПГ – Хайруллина. Нападение произошло 9 мая 1993 года. По версии следствия, Нейдеров подкараулил Хайруллина в поселке Борисково и произвел по меньшей мере один выстрел. Потерпевший выжил – пуля попала в бедро.

Как выяснилось сегодня в суде, Нейдеров полностью отрицает свою причастность. Он настаивает на том, что не совершал покушения. Более того, по его словам, они общались с Хайруллиным после инцидента.

«Хайруллина я знал, но близко мы никогда не общались. Конфликтов у меня с ним не было, и оснований желать ему смерти – тоже. Мне трудно сказать, почему спустя столько лет он решил дать такие показания. После 9 мая 1993 года мы неоднократно пересекались, и все было в порядке», – заявил Нейдеров.

Напомним, что в марте 2025 года суд присяжных оправдал всех фигурантов дела «Бригады Джамая», и их освободили из-под стражи. Однако позже Верховный суд Татарстана отменил этот приговор, и дело вернули на новое рассмотрение.