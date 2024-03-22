В Казани стартовал процесс над «Бригадой Джамая» из ОПГ «Борисковские»

В Приволжском суде стартовал процесс по делу орудовавшей в двухтысячных годах в Казани «Бригады Джамая». Отметим, что бригада образовалась внутри организованной преступной группировки «Борисковские».

На скамье подсудимых семь человек. Одного из участников «бригады», Олега Веселова, обвиняют в вымогательстве группой лиц в особо крупном размере, Марата Гатиятуллина – в вымогательстве в особо крупном размере, покушении на убийство и убийстве, Ильгиза и Ильдуса Маннаповых – в вымогательстве в особо крупном размере, Андрея Нейдерова – в покушении на убийство и убийстве. Еще двоих участников, Виталия Фадеева и Рината Хабибуллина, обвиняют в покушении на убийство и вымогательстве группой лиц в особо крупном размере, соответственно.

Сегодня суд продлил меру пресечения подсудимым и оставил под стражей Гатиятуллина, Нейдерова, Веселова, Фадеева и Ильгиза Маннапова.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Как выяснил «Татар-информ», по версии следствия, Марат Гатиятуллин, будучи одним из активных участников организованной группы «Бригада Джамая», по указанию брата, Равиля Гатиятуллина, убил набиравшего влияние в преступной среде Дамира Сунгатуллина.

В марте 2001 года лидеру «Бригады Джамая» Гатиятуллину стало известно о попытках Сунгатуллина пролезть в лидеры группировки «Бригада Джамая». Следствие считает, что Гатиятуллин побоялся смещения с поста главы банды и решил «убрать» Сунгатуллина. В конце апреля того же года он сообщил о своем решении активным участникам группировки – своему брату Марату Гатиятуллину, Веселову, Куликову и Нейдерову. Таким образом, считает следствие, Равиль Гатиятуллин приказал организовать и убить оппонента.

При этом глава группировки потребовал, чтобы каждый выстрелил в жертву не менее одного раза. По версии следствия, он обосновал это «проверкой преданности лидеру и группировке». Все участники банды согласились.

По плану, Куликов пригласил Дамира Сунгатуллина выпить в кафе. Во время встречи член «Бригады Джамая» напоил Сунгатуллина алкоголем, после чего вывез на территорию швейной фабрики «Девон». На месте жертву уже ждали Гатиятуллин, Нейдеров и Веселов, которые совместно с Куликовым выстрелили в пьяного Сунгатуллина. Тело мужчины закопали на территории фабрики.

При этом Марат Гатиятуллин, помимо участия в 2001 году в убийстве Сунгатуллина, в 1993 году совершил покушение на убийство участника другой группировки - Хайруллина. В казанском поселке Борисково он подкараулил и выстрелил в жертву. Хайруллин тогда отделался ранением мягких тканей правого бедра.

Эпизоды с вымогательством у банды произошли в 2011 и 2015 годах. По версии обвинения, в 2011 году участники группировки вымогали чуть больше 4 млн рублей у директора одной из коммерческих организаций. Уже в 2015 году «Бригада Джамая», пыталась «отжать» кафе у казанской предпринимательницы.