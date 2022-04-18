Верховный суд РТ отменил оправдательный приговор директору Поволжского центра качества
Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор директору Поволжского центра качества Андрею Яшину. Информация об этом размещена на сайте суда.
Его обвиняли в двух эпизодах мошенничества с госконтрактами Минпромторга РТ, сумма ущерба достигала почти 3 млн рублей. Следствие заявляло, что в 2013 году Минпромторг РТ выделил деньги на проведение семинаров для предприятий автомобильного кластера. Спустя пять лет был заключен второй контракт, в этот раз деньги направили на организацию «Дней качества».
Однако работы так и не были выполнены, а полученные деньги Яшин якобы присвоил. Директор центра на протяжении всего судебного следствия заявлял, что фирма проводила все мероприятия и отказывался признавать вину.
Прокурор запрашивал директору ПЦК пять лет в колонии общего режима. Однако суд посчитал вину Яшина недоказанной – на это указывали показания представителя министерства, а также свидетелей.
Надзорное ведомство обжаловало приговор. По решению Верховного суда Татарстана оправдательный вердикт был отменен, дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд.