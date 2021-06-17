Директору Поволжского центра качества грозит пять лет колонии за аферы с госконтрактами

Сегодня в Вахитовском суде Казани прошли прения по делу Андрея Яшина – директора «Поволжского центра качества». Мужчину обвиняют в аферах с госконтрактами Минпромторга РТ.

В уголовном деле два эпизода, ущерб следствие оценило почти в 3 млн рублей. Эти деньги министерство выделяло на проведение обучающих семинаров и организацию Дней качества. По версии следствия, Яшин, будучи руководителем компании, выигравшей тендер, указал в отчетных документах недостоверные сведения, а выделенные деньги присвоил.

В защиту Яшина его адвокат Юрий Некрасов обратил внимание судьи на официальное письмо от Минпромторга РТ, которое имеется в материалах дела. Согласно ему, министерство не имеет к Яшину претензий ни по объему, ни по качеству выполненных работ по обоим контрактам от 2013 и 2018 годов. Кроме того, представитель Минпромторга заявила отказ от исковых требований к подсудимому.

Также адвокат отметил, что условия госконтракта требуют выполнения всех необходимых работ, не выходя за рамки выделенной суммы. Однако в нем не указано, какая часть суммы на что должна быть потрачена. Кроме того, госконтракт не предусматривает требований о наличии сметной документации. По его словам, выполнения работ подтверждаются актом приема и отчетом, утвержденным Минпромторгом.

«Мой подзащитный проводил мероприятия по госконтрактам с 2011 года и занимался этим не ради любви к искусству, а зарабатывал деньги и платил заработную плату своим сотрудникам. Что касается экономии денег при выполнении условий госконтракта, если это делается не в ущерб, то это обычная практика», – добавил адвокат Александр Коган.

Тем не менее гособвинение считает, что вина Яшина в хищении бюджетных средств полностью доказана. На прошлом заседании прокурор попросил суд отправить мужчину в колонию общего режима на 5 лет.

Яшин свою вину отрицает. Сегодня мужчина в очередной раз отметил, что не совершал никаких преступных действий при выполнении госконтрактов.

«Прошу Вас принять законное, обоснованное и справедливое решение», – заключил он.

Выслушав всех участников процесса, судья удалился в совещательную комнату для принятия окончательного решения по делу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани за аферы с госконтрактами судят директора «Поволжского центра качества». По версии следствия, в 2013 году Яшин, будучи учредителем «Международного сертификационного бюро» (МСБ) получил 1,3 млн рублей по госконтракту на проведение обучающих семинаров для предприятий автомобильного кластера РТ. Второй госконтракт МСБ с министерством был заключен в 2018-м. Его сумма составила 1,7 млн рублей, которые направлялись на проведение «Дней качества РТ».

Следствие утверждает, что фирма указала в документах об исполнении обоих контрактов недостоверные сведения, а выделенные по госконтракту деньги Яшин присвоил.