Верховный суд РТ оставил в СИЗО «звездочницу» Finiko Дину Габдуллину

Верховный суд РТ оставил без изменений решение об аресте лидера Finiko Дины Габдуллиной. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суду девушка представилась под фамилией Ахметязнова. Еще во время ареста в Вахитовском суде она заявила, что сменила фамилию после замужества, но паспорт сменить не успела.

Адвокат просил суд изменить «звездочнице» меру пресечения на более мягкую. Однако суд встал на сторону гособвинения и оставил приговор в силе. Она останется в СИЗО до 7 ноября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что адвокат «звездочницы» Лилии Нуриевой пытался обжаловать приговор в Верховном суде РТ. Девушку также оставили под стражей. В СИЗО также остаются вице-президент Finiko Ильгиз Шакиров и основатель организации Кирилл Доронин.