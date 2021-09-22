Суд оставил под стражей вице-президента Finiko Ильгиза Шакирова еще на два месяца

Вахитовский суд Казани продлил арест вице-президенту Finiko Ильгизу Шакирову. Он пробудет под стражей до 28 ноября.

Процесс начался с просьбы Шакирова и его адвокатов об удалении журналистов из зала. Обвиняемый заявлял, освещение дела помешает его дальнейшей работе в предпринимательстве.

«СМИ могут сделать меня уже [виновным], но еще нет даже приговора. Я не знаю, по какой причине меня задержали. Мне не представило следствие людей, в отношение которых я совершил преступление», – заявил Шакиров.

Несмотря на просьбу обвиняемого, судья разрешил журналистам остаться в зале и вести съемку.

Фото: © Гузель Хусаинова

Следом адвокат Максим Пашков ходатайствовал о приобщении документов – основным среди них оказалось письмо отца Шакирова. В нем он сообщал, что не против пребывания сына в своем доме, если того решат отправить под домашний арест.

По версии следствия, он привел в финансовую компанию более 100 тысяч вкладчиков, которые потеряли свои деньги. В Finiko Шакиров был ответственен за организацию встреч и семинаров для вкладчиков, а также составление маркетинг-планов компании. Сейчас на него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Напомним, эту же статью вменяют организатору финасовой компании Кириллу Доронину и двум «звездочницам» – Дине Габдуллиной и Лилии Нуриевой.

О продлении меры пресечения ходатайствовал следователь ГСУ МВД по РТ Динар Хамидуллин – вчера он выступал с аналогичной просьбой о продлении ареста Кириллу Доронину.

Сегодня следователь отметил, что у Шакирова нет супруги и детей, а соответственно он не привязан к своему месту. Видимо, это было отсылкой ко вчерашнему процессу основателя Finiko, который рассказывал о беременной жене и детях и просил его освободить из-под стражи.

Против ходатайства следователя выступил адвокат Пашков – он просил суд избрать его подзащитному домашний арест.

«При избрании меры пресечения может учитываться тяжесть преступления, но при продлении – уже нет. В материалах нет ни одного доказательства, которые указывает на то, что Шакиров может скрыться от следствия. По поводу причастности – ни в одном из показаний нет данных, что Шакиров брал у кого-то деньги или вводил в заблуждение», – настаивал Пашков.

Фото: © Гузель Хусаинова

Он отметил, что при избрании домашнего ареста Шакиров все равно будет находиться в изоляции, а соответственно не сможет контактировать с пострадавшими и свидетелями.

Шакиров полностью поддержал своего адвоката. Он в очередной раз заявил, что не понимает сути предъявленного обвинения и не считает себя виноватым.

«Я на протяжении нескольких лет осуществляю деятельность по финансовой грамотности. Следствие инкриминирует мне компанию, которую я даже не знаю. У меня много компаний в разных отраслях, где я работаю. Люди могут дать положительную оценку», – настаивал Шакиров.

Вице-президент компании просил суд обратить внимание, что он сам приходил на допросы к следователям и не намеревался скрываться. По его словам, все время, проведенное под стражей, он «находится в неопределенности и не понимает, что происходит».

Так или иначе, суд встал на сторону гособвинения и продлил Шакирову арест до 28 ноября.

Фото: © Гузель Хусаинова

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани задержан вице-президент Finiko Ильгиз Шакиров. Суд отправил его под стражу до 28 сентября.