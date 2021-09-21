Вахитовский суд продлил арест основателю Finiko Кириллу Доронину
Вахитовский суд Казани продлил арест основателю Finiko Кириллу Доронину на два месяца.
Напомним, Кирилла Доронина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что из-за двойного гражданства – в Турции и России – он может скрыться от полицейских. Более того, его партнеры – Зыгмунт Зыгмунтович и Эдвард и Марат Сабировичи – находятся в федеральном розыске. Не исключено, что на свободе он может рассказать им о подробностях расследования.
Одним из первых к залу суда подошел адвокат Доронина Всеволод Добрынин. Если во время ареста интересы бизнесмена представлял только он, тот в этот раз вместе с защитником пришли еще два адвоката.
Процесс начался с ходатайства Добрынина о приобщении документов. Среди них: согласие жены бизнесмена на проживание с ним в случае домашнего ареста и справка из больницы о том, что женщине спустя несколько недель предстоит рожать. К слову, к этому факту Доронин и его защитник во время процесса возвращались не раз.
Затем слово взял следователь ГСУ МВД по РТ Динар Хамидуллин. Он попросил суд оставить Доронина под стражей еще на два месяца. Следователь апеллировал к тому, что у Доронина двойное гражданство и он может скрыться от полицейских.
«Сейчас завершить расследование невозможно, нужно установить всех соучастников, потерпевших и свидетелей», – подытожил Хабибуллин.
В ответ на ходатайство Добрынин буквально засыпал следователя вопросами. Он настаивал, в предъявленном обвинении отсутствует самое главное – фамилии потерпевших и точная сумма ущерба. Напомним, на предыдущих заседаниях следствие говорило о том, что в деле не менее 80 пострадавших, а сумма ущерба не менее 250 млн рублей.
«Сейчас решается вопрос не об обвинении, мы обсуждаем только меру пресечения», – отрезал следователь.
Однако Добрынин продолжал задавать вопросы. Он поинтересовался, почему в обвинении нет фамилий пострадавших, чьи заявления стали поводом для возбуждения уголовного дела. Следователь также коротко заявил, что оно находится на стадии расследования и полицейским еще только предстоит установить имена всех пострадавших.
Получив слово, Доронин также пытался оспорить доводы следствия. Он напомнил, что сам отдал оба паспорта полицейским и ни разу не пытался скрыться от следствия.
«Почему меня обвиняют в хищении, хотя очевидно, что моя роль не была главенствующей. Я не согласен с тем, что похитил активы», – настаивал Доронин.
Затем Доронин заговорил о своей семье – он сообщил, что его жена совсем скоро должна родить, а на ее руках остались еще двое маленьких сыновей. Кроме того, он упомянул свою тещу, которая нуждается в операции.
«Следователи до сих пор не установили ни предмет хищения, ни способ хищения. Так можно бесконечно расследовать уголовное дело, а человек будет находиться под стражей до момента, пока следствие разберется. Мы просим избрать для Доронина домашний арест», – подытожил Добрынин.
Как только судья удалился в совещательную комнату, Доронин немного пообщался с журналистами. Он заявил, что до сих пор продолжает получать письма от вкладчиков Finiko. Что касается арестованных «звездочников», то близкую связь с ними Доронин опроверг. Он заявил, что Ильгиз Шакиров никогда не был его личным помощником, Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину он никогда близко не знал.
Однако суд встал на сторону гособвинения – Доронин пробудет под стражей до 28 ноября.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по делу о мошенничестве арестован основатель Finiko Кирилл Доронин. Он пытался обжаловать решение в Верховном суде РТ, но его оставили без изменений.