Вахитовский суд продлил арест основателю Finiko Кириллу Доронину

Вахитовский суд Казани продлил арест основателю Finiko Кириллу Доронину на два месяца.

Фото: © Гузель Хусаинова

Напомним, Кирилла Доронина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что из-за двойного гражданства – в Турции и России – он может скрыться от полицейских. Более того, его партнеры – Зыгмунт Зыгмунтович и Эдвард и Марат Сабировичи – находятся в федеральном розыске. Не исключено, что на свободе он может рассказать им о подробностях расследования.

Одним из первых к залу суда подошел адвокат Доронина Всеволод Добрынин. Если во время ареста интересы бизнесмена представлял только он, тот в этот раз вместе с защитником пришли еще два адвоката.

Процесс начался с ходатайства Добрынина о приобщении документов. Среди них: согласие жены бизнесмена на проживание с ним в случае домашнего ареста и справка из больницы о том, что женщине спустя несколько недель предстоит рожать. К слову, к этому факту Доронин и его защитник во время процесса возвращались не раз.

Фото: © Гузель Хусаинова

Затем слово взял следователь ГСУ МВД по РТ Динар Хамидуллин. Он попросил суд оставить Доронина под стражей еще на два месяца. Следователь апеллировал к тому, что у Доронина двойное гражданство и он может скрыться от полицейских.

«Сейчас завершить расследование невозможно, нужно установить всех соучастников, потерпевших и свидетелей», – подытожил Хабибуллин.

В ответ на ходатайство Добрынин буквально засыпал следователя вопросами. Он настаивал, в предъявленном обвинении отсутствует самое главное – фамилии потерпевших и точная сумма ущерба. Напомним, на предыдущих заседаниях следствие говорило о том, что в деле не менее 80 пострадавших, а сумма ущерба не менее 250 млн рублей.

Фото: © Гузель Хусаинова

«Сейчас решается вопрос не об обвинении, мы обсуждаем только меру пресечения», – отрезал следователь.

Однако Добрынин продолжал задавать вопросы. Он поинтересовался, почему в обвинении нет фамилий пострадавших, чьи заявления стали поводом для возбуждения уголовного дела. Следователь также коротко заявил, что оно находится на стадии расследования и полицейским еще только предстоит установить имена всех пострадавших.

Получив слово, Доронин также пытался оспорить доводы следствия. Он напомнил, что сам отдал оба паспорта полицейским и ни разу не пытался скрыться от следствия.

«Почему меня обвиняют в хищении, хотя очевидно, что моя роль не была главенствующей. Я не согласен с тем, что похитил активы», – настаивал Доронин.

Фото: © Гузель Хусаинова

Затем Доронин заговорил о своей семье – он сообщил, что его жена совсем скоро должна родить, а на ее руках остались еще двое маленьких сыновей. Кроме того, он упомянул свою тещу, которая нуждается в операции.

«Следователи до сих пор не установили ни предмет хищения, ни способ хищения. Так можно бесконечно расследовать уголовное дело, а человек будет находиться под стражей до момента, пока следствие разберется. Мы просим избрать для Доронина домашний арест», – подытожил Добрынин.

Как только судья удалился в совещательную комнату, Доронин немного пообщался с журналистами. Он заявил, что до сих пор продолжает получать письма от вкладчиков Finiko. Что касается арестованных «звездочников», то близкую связь с ними Доронин опроверг. Он заявил, что Ильгиз Шакиров никогда не был его личным помощником, Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину он никогда близко не знал.

Однако суд встал на сторону гособвинения – Доронин пробудет под стражей до 28 ноября.

Фото: © Гузель Хусаинова

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по делу о мошенничестве арестован основатель Finiko Кирилл Доронин. Он пытался обжаловать решение в Верховном суде РТ, но его оставили без изменений.