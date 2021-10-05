Верховный суд РТ оставил в СИЗО главу Фонда социального страхования Татарстана

Верховный суд Татарстана признал законным решение Приволжского суда Казани об аресте руководителя Фонда социального страхования Татарстана Павла Лоханова. На заседании обвиняемый в получении взятки в размере 2,4 млн рублей просил отпустить его под домашний арест. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда.

Лоханова на заседание не доставили, он присутствовал на слушании по видеоконференцсвязи. Верховный суд выслушал доводы обеих сторон и постановил оставить решение районного суда без изменений.

По версии следствия, осенью прошлого года Фонд заключил с одной компанией контракт на поставку спецсредств для инвалидов. Его стоимость составила 56 млн рублей. Во время исполнения сотрудники Фонда выявили различные нарушения условий контракта со стороны организации по надуманным основаниям.

На организацию подали иск в Арбитражный суд с целью взыскать неустойку в размере более 14 млн рублей.

В августе этого года при встрече руководителя компании с главой ФСС последний предложил «урегулировать вопрос» с судебным иском за вознаграждение в 4 млн рублей. Во время передачи денег Лоханова задержали оперативники.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане задержали главу Фонда социального страхования за получение взятки в 2 млн. Приволжский суд Казани отправил Лоханова в СИЗО на два месяца. Руководитель Фонда социального страхования Татарстана пробудет под арестом до 21 ноября.