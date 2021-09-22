Главу Фонда социального страхования Татарстана суд отправил в СИЗО по делу о взятке

Приволжский суд Казани арестовал руководителя Фонда социального страхования Татарстана Павла Лоханова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Сегодня следствие просило суд отправить Лоханова в СИЗО на два месяца. Прокуратура поддержала ходатайство.

Фото: © Алина Файзрахманова

«Большинство свидетелей по делу находятся в его подчинении. Находясь на свободе, он может оказать на них давление», – отметил следователь.

Сам Лоханов попросил суд ограничиться подпиской о невыезде.

«Заключать меня под стражу на основании показаний одного свидетеля, тем более это недобросовестный исполнитель во всех отношениях», – высказался Лоханов.

Адвокат согласился с позицией своего подзащитного. Он предоставил суду множество положительных характеристик мужчины с нынешнего и прошлых мест работы. А также отметил, что у Лоханова пятеро несовершеннолетних детей, младшему из которых два, а старшему 11 – все они нуждаются в присутствии отца.

Кроме того, сторона защиты еще до начала заседания просила суд удалить представителей СМИ из зала суда, объяснив это тем, что на слушании будут оглашены медицинские данные близких обвиняемому людей. Суд удовлетворил ходатайство частично: журналисты покинули зал заседания на время рассмотрения данных о здоровье родных задержанного. Из показаний Лоханова стало ясно, что речь идет об инвалидности его родителей.

Фото: © Алина Файзрахманова

Напомним, что, по версии следствия, осенью прошлого года Фонд заключил с компанией «РСМ-Мед» контракт стоимостью 56 млн рублей на поставку спецсредств для инвалидов. Во время исполнения сотрудники Фонда выявили различные нарушения условий контракта со стороны организации.

Фонд подал на организацию иск в Арбитражный суд с целью взыскать неустойку в размере более 14 млн рублей.

В августе этого года при встрече руководителя компании с главой ФСС последний предложил помощь на суде: объяснить, как организации выступать на процессе, чтобы выиграть дело, и снизить сумму неустойки до 100 тысяч рублей. Также за вознаграждение Лоханов обязался не обжаловать мягкое решение арбитража. Свою помощь мужчина оценил в 4 млн рублей.

Во время передачи части обещанных денег – 2,4 млн рублей – Лоханова поймали с поличным.

Обвиняемый вину не признал, давать показания отказался, объяснив, что на данный момент не может объективно оценить суть предъявленного обвинения.

В конечном итоге суд отправил Лоханова в СИЗО на два месяца. Руководитель Фонда социального страхования Татарстана пробудет под арестом до 21 ноября.

Фото: © Алина Файзрахманова

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане задержали главу Фонда социального страхования за получение взятки в 2 млн. Сегодня его доставили в суд для избрания меры пресечения.