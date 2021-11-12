Вернувший украденный планшет татарстанец получит благодарность Росстата

Житель Татарстана, который нашел ранее украденный у переписчика планшет, получит благодарственное письмо Росстата. Об этом сообщила сегодня руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«У нас был зафиксирован случай кражи планшета. Спасибо за сознательность жителю Казани, который, увидев переписчика с планшетом, идентичным найденному им, заявил об этом в МВД. И нам планшет вернули, еще раз большое спасибо. Все контактные данные по нему (жителю Казани — прим. Т-и) переданы в Росстат. Мы готовим благодарственное письмо», — пояснила она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанца, который вернул украденный у переписчика планшет, хотят представить к награде.

С 15 октября по 14 ноября в стране проходит Всероссийская перепись населения. Итоги первого этапа акции опубликуют до 31 мая 2022 года, второго — до 31 декабря 2022 года. В переписной кампании ранее приняли участие Президент РФ Владимир Путин, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Президент РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и многие другие.